4 января, 15:52 • 13500 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 22436 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 45511 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 31795 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 44395 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 52939 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 58495 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55875 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51142 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66336 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
The New York Times

Эванджелин Лилли сообщила о повреждении мозга после падения на пляже

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Актриса Эванджелин Лилли сообщила о серьезных когнитивных нарушениях после травмы головы в мае 2025 года. Недавнее сканирование мозга выявило снижение функциональной мощности почти во всех его областях.

Эванджелин Лилли сообщила о повреждении мозга после падения на пляже

Актриса франшизы Marvel и сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли диагностировала у себя серьезные когнитивные нарушения вследствие травмы головы. Инцидент произошел в мае 2025 года на Гавайях, когда звезда потеряла сознание и упала лицом на валун. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

В видеообращении в Instagram Лилли сообщила, что недавнее сканирование мозга выявило снижение функциональной мощности почти во всех его областях. Актриса призналась, что долгое время списывала когнитивный спад на перименопаузу, однако медицинское подтверждение черепно-мозговой травмы принесло ей определенное "успокоение" из-за понимания реальной причины состояния.

Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле04.01.26, 18:22 • 10573 просмотра

Мой когнитивный спад с тех пор, как я разбила лицо, помог мне замедлиться и спокойнее завершить 2025 год

- отметила актриса.

Причины обморока остаются неизвестными

По словам Лилли, сразу после инцидента в мае анализы в больнице были в норме. Однако приступы потери сознания преследуют ее с детства. Врачи ранее предполагали наличие эпилепсии или гипогликемии, но эти диагнозы не подтвердились. В настоящее время точная причина ее внезапных обмороков остается невыясненной.

Актриса добавила, что несмотря на выбитый зуб и травмы, она благодарна за этот случай, поскольку он заставил ее остановить насыщенный жизненный темп и провести самые спокойные рождественские праздники за последние 14 лет. Следующим этапом станет длительное лечение под наблюдением специалистов. 

Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31.12.25, 17:46 • 63334 просмотра

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеНовости Мира
Фильм
Сериал
Гавайи