Эванджелин Лилли сообщила о повреждении мозга после падения на пляже
Актриса Эванджелин Лилли сообщила о серьезных когнитивных нарушениях после травмы головы в мае 2025 года. Недавнее сканирование мозга выявило снижение функциональной мощности почти во всех его областях.
Актриса франшизы Marvel и сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли диагностировала у себя серьезные когнитивные нарушения вследствие травмы головы. Инцидент произошел в мае 2025 года на Гавайях, когда звезда потеряла сознание и упала лицом на валун. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
В видеообращении в Instagram Лилли сообщила, что недавнее сканирование мозга выявило снижение функциональной мощности почти во всех его областях. Актриса призналась, что долгое время списывала когнитивный спад на перименопаузу, однако медицинское подтверждение черепно-мозговой травмы принесло ей определенное "успокоение" из-за понимания реальной причины состояния.
Мой когнитивный спад с тех пор, как я разбила лицо, помог мне замедлиться и спокойнее завершить 2025 год
Причины обморока остаются неизвестными
По словам Лилли, сразу после инцидента в мае анализы в больнице были в норме. Однако приступы потери сознания преследуют ее с детства. Врачи ранее предполагали наличие эпилепсии или гипогликемии, но эти диагнозы не подтвердились. В настоящее время точная причина ее внезапных обмороков остается невыясненной.
Актриса добавила, что несмотря на выбитый зуб и травмы, она благодарна за этот случай, поскольку он заставил ее остановить насыщенный жизненный темп и провести самые спокойные рождественские праздники за последние 14 лет. Следующим этапом станет длительное лечение под наблюдением специалистов.
