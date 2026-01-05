Эванджелин Лилли сообщила о повреждении мозга после падения на пляже

Актриса франшизы Marvel и сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли диагностировала у себя серьезные когнитивные нарушения вследствие травмы головы. Инцидент произошел в мае 2025 года на Гавайях, когда звезда потеряла сознание и упала лицом на валун. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

В видеообращении в Instagram Лилли сообщила, что недавнее сканирование мозга выявило снижение функциональной мощности почти во всех его областях. Актриса призналась, что долгое время списывала когнитивный спад на перименопаузу, однако медицинское подтверждение черепно-мозговой травмы принесло ей определенное "успокоение" из-за понимания реальной причины состояния.

Мой когнитивный спад с тех пор, как я разбила лицо, помог мне замедлиться и спокойнее завершить 2025 год