Еванджелін Ліллі повідомила про пошкодження мозку після падіння на пляжі

4 січня, 15:52 • 13465 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 22358 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 45465 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 31755 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 44370 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52924 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58475 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55864 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51135 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66321 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Популярнi новини
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 18211 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 14144 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 22170 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12753 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 11671 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 95308 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 113972 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 123404 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 259441 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195408 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Державний кордон України
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 11712 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 10542 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12782 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23639 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70925 перегляди
Еванджелін Ліллі повідомила про пошкодження мозку після падіння на пляжі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Акторка Еванджелін Ліллі повідомила про серйозні когнітивні порушення після травми голови у травні 2025 року. Нещодавнє сканування мозку виявило зниження функціональної потужності майже в усіх його ділянках.

Еванджелін Ліллі повідомила про пошкодження мозку після падіння на пляжі

Акторка франшизи Marvel та серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі діагностувала у себе серйозні когнітивні порушення внаслідок травми голови. Інцидент стався у травні 2025 року на Гаваях, коли зірка знепритомніла та впала обличчям на валун. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У відеозверненні в Instagram Ліллі повідомила, що нещодавнє сканування мозку виявило зниження функціональної потужності майже в усіх його ділянках. Акторка зізналася, що тривалий час списувала когнітивний спад на перименопаузу, проте медичне підтвердження черепно-мозкової травми принесло їй певне "заспокоєння" через розуміння реальної причини стану.

Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі04.01.26, 18:22 • 10542 перегляди

Мій когнітивний спад відтоді, як я розбила обличчя, допоміг мені сповільнитися та спокійніше завершити 2025 рік

- зазначила акторка.

Причини непритомності залишаються невідомими

За словами Ліллі, одразу після інциденту в травні аналізи в лікарні були в нормі. Проте напади втрати свідомості переслідують її з дитинства. Лікарі раніше припускали наявність епілепсії або гіпоглікемії, але ці діагнози не підтвердилися. Наразі точна причина її раптових непритомностей залишається нез'ясованою.

Акторка додала, що попри вибитий зуб та травми, вона вдячна за цей випадок, оскільки він змусив її зупинити насичений життєвий темп і провести найспокійніші різдвяні свята за останні 14 років. Наступним етапом стане тривале лікування під наглядом фахівців. 

Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31.12.25, 17:46 • 63333 перегляди

Степан Гафтко

