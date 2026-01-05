Еванджелін Ліллі повідомила про пошкодження мозку після падіння на пляжі
Київ • УНН
Акторка Еванджелін Ліллі повідомила про серйозні когнітивні порушення після травми голови у травні 2025 року. Нещодавнє сканування мозку виявило зниження функціональної потужності майже в усіх його ділянках.
Акторка франшизи Marvel та серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі діагностувала у себе серйозні когнітивні порушення внаслідок травми голови. Інцидент стався у травні 2025 року на Гаваях, коли зірка знепритомніла та впала обличчям на валун. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
У відеозверненні в Instagram Ліллі повідомила, що нещодавнє сканування мозку виявило зниження функціональної потужності майже в усіх його ділянках. Акторка зізналася, що тривалий час списувала когнітивний спад на перименопаузу, проте медичне підтвердження черепно-мозкової травми принесло їй певне "заспокоєння" через розуміння реальної причини стану.
Мій когнітивний спад відтоді, як я розбила обличчя, допоміг мені сповільнитися та спокійніше завершити 2025 рік
Причини непритомності залишаються невідомими
За словами Ліллі, одразу після інциденту в травні аналізи в лікарні були в нормі. Проте напади втрати свідомості переслідують її з дитинства. Лікарі раніше припускали наявність епілепсії або гіпоглікемії, але ці діагнози не підтвердилися. Наразі точна причина її раптових непритомностей залишається нез'ясованою.
Акторка додала, що попри вибитий зуб та травми, вона вдячна за цей випадок, оскільки він змусив її зупинити насичений життєвий темп і провести найспокійніші різдвяні свята за останні 14 років. Наступним етапом стане тривале лікування під наглядом фахівців.
