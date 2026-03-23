Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Мощные наводнения на Оаху привели к эвакуации 230 человек и масштабным разрушениям. Губернатор Джош Грин предупредил о сохранении угрозы из-за новых осадков.

Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор

На Гавайях мощные штормы вызвали масштабные наводнения и нанесли ущерб примерно на 1 миллиард долларов. Больше всего пострадал остров Оаху, где за короткое время выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По словам властей, спасатели эвакуировали более 230 человек, отрезанных водой. Несмотря на серьезные разрушения, погибших пока не зафиксировано.

Были лагеря, которые пришлось спасать, люди оказались в ловушке у воды. Береговая охрана также вытаскивала людей из-под обломков в океане

– заявил губернатор Джош Грин.

Смертоносные штормы в Оклахоме унесли жизни двух человек накануне новой волны непогоды

В некоторых районах дороги были перекрыты из-за наводнений и оползней, а спасатели работали круглосуточно.

Угроза сохраняется

Власти предупреждают, что опасность еще не миновала, поскольку ожидаются новые осадки.

Повсюду все еще сильные наводнения, не ездите по глубокой воде

– подчеркнул губернатор.

Жители рассказывают о значительных потерях. "Мы потеряли все", – сказал один из пострадавших, описывая, как вода затопила его дом.

Национальная гвардия продолжает контролировать ситуацию, в частности уровень воды возле дамб, чтобы избежать новых катастроф.

Миллионы жителей США оказались в зоне риска из-за мощной вспышки торнадо

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Недвижимость
Ураган в США
Национальная гвардия США
Гавайи