Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор
Киев • УНН
Мощные наводнения на Оаху привели к эвакуации 230 человек и масштабным разрушениям. Губернатор Джош Грин предупредил о сохранении угрозы из-за новых осадков.
На Гавайях мощные штормы вызвали масштабные наводнения и нанесли ущерб примерно на 1 миллиард долларов. Больше всего пострадал остров Оаху, где за короткое время выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
По словам властей, спасатели эвакуировали более 230 человек, отрезанных водой. Несмотря на серьезные разрушения, погибших пока не зафиксировано.
Были лагеря, которые пришлось спасать, люди оказались в ловушке у воды. Береговая охрана также вытаскивала людей из-под обломков в океане
В некоторых районах дороги были перекрыты из-за наводнений и оползней, а спасатели работали круглосуточно.
Угроза сохраняется
Власти предупреждают, что опасность еще не миновала, поскольку ожидаются новые осадки.
Повсюду все еще сильные наводнения, не ездите по глубокой воде
Жители рассказывают о значительных потерях. "Мы потеряли все", – сказал один из пострадавших, описывая, как вода затопила его дом.
Национальная гвардия продолжает контролировать ситуацию, в частности уровень воды возле дамб, чтобы избежать новых катастроф.
