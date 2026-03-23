Шторми на Гаваях завдали збитків на 1 мільярд доларів – губернатор
Київ • УНН
Потужні повені на Оаху призвели до евакуації 230 осіб та масштабних руйнувань. Губернатор Джош Грін попередив про збереження загрози через нові опади.
На Гаваях потужні шторми спричинили масштабні повені та завдали збитків приблизно на 1 мільярд доларів. Найбільше постраждав острів Оаху, де за короткий час випала рекордна кількість опадів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За словами влади, рятувальники евакуювали понад 230 людей, яких відрізала вода. Попри серйозні руйнування, загиблих наразі не зафіксовано.
Були табори, які довелося рятувати, люди опинилися у пастці біля води. Берегова охорона також витягувала людей з-під уламків в океані
У деяких районах дороги були перекриті через повені та зсуви, а рятувальники працювали цілодобово.
Загроза зберігається
Влада попереджає, що небезпека ще не минула, оскільки очікуються нові опади.
Всюди все ще сильні повені, не їздіть по глибокій воді
Жителі розповідають про значні втрати. "Ми втратили все", – сказав один із постраждалих, описуючи, як вода затопила його будинок.
Національна гвардія продовжує контролювати ситуацію, зокрема рівень води біля дамб, щоб уникнути нових катастроф.
