Ученые готовятся точно определить, где на Луне есть водяной лед
Киев • УНН
Международное сообщество по изучению космоса готовит новый этап исследований Луны для точного определения наличия водяного льда в полярных регионах. Это станет ключом к будущей колонизации, обсуждение состоится на конференции 12-14 ноября на Гавайях.
Международное сообщество готовит новый этап исследований Луны – ученые стремятся получить точные данные о наличии водяного льда в полярных регионах, что станет ключом к будущей колонизации. Об этом говорится в материале Space, пишет УНН.
Подробности
С 12 по 14 ноября на Гавайях состоится 2-я Конференция по лунным полярным летучим веществам, где ведущие специалисты NASA, Китайского национального космического управления, Канады и частных космических компаний обсудят способы обнаружения и картографирования водяного льда.
Цель – практическая колонизация
Луна рассматривается как потенциальный источник топлива, кислорода и воды, необходимых для длительных миссий. Однако без точных данных о запасах летучих веществ – водорода, гелия, углекислого газа или водяного льда – реализация таких проектов невозможна.
SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту27.10.25, 18:17 • 4590 просмотров
По словам исследователя Ли, водяной лед, вероятно, является наиболее распространенным летучим веществом, но его содержание в разных регионах может составлять лишь несколько процентов или даже меньше.
У нас до сих пор нет детального картографирования льда. Не хватает и данных о вертикальном распределении веществ под поверхностью
Также пока не зафиксировано прямых наблюдений за другими нестабильными элементами – сероводородом, угарным и углекислым газом.
Именно поэтому ученые подчеркивают необходимость отбора реальных образцов с лунной поверхности, чтобы выяснить происхождение и механизмы накопления этих веществ.
Результаты конференции должны стать основой для ряда роботизированных и пилотируемых экспедиций, которые планируется запустить в ближайшие годы. Их цель – сделать шаг от поиска к практическому использованию ресурсов Луны.
Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе25.10.25, 13:49 • 5495 просмотров