Ученые готовятся точно определить, где на Луне есть водяной лед

Эксклюзив
12:54 • 12839 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 13064 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 21836 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 16642 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 57499 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44596 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45581 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113730 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59060 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54172 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Популярные новости
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 42261 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 60862 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 37759 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 29763 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48 • 16800 просмотра
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 3526 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 29935 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 37920 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 31031 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 33228 просмотра
Ученые готовятся точно определить, где на Луне есть водяной лед

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Международное сообщество по изучению космоса готовит новый этап исследований Луны для точного определения наличия водяного льда в полярных регионах. Это станет ключом к будущей колонизации, обсуждение состоится на конференции 12-14 ноября на Гавайях.

Ученые готовятся точно определить, где на Луне есть водяной лед

Международное сообщество готовит новый этап исследований Луны – ученые стремятся получить точные данные о наличии водяного льда в полярных регионах, что станет ключом к будущей колонизации. Об этом говорится в материале Space, пишет УНН.

Подробности

С 12 по 14 ноября на Гавайях состоится 2-я Конференция по лунным полярным летучим веществам, где ведущие специалисты NASA, Китайского национального космического управления, Канады и частных космических компаний обсудят способы обнаружения и картографирования водяного льда.

Цель – практическая колонизация

Луна рассматривается как потенциальный источник топлива, кислорода и воды, необходимых для длительных миссий. Однако без точных данных о запасах летучих веществ – водорода, гелия, углекислого газа или водяного льда – реализация таких проектов невозможна.

SpaceX осуществила 89-й запуск Starlink: преодолена отметка в 10 000 спутников, выведенных на околоземную орбиту27.10.25, 18:17 • 4590 просмотров

По словам исследователя Ли, водяной лед, вероятно, является наиболее распространенным летучим веществом, но его содержание в разных регионах может составлять лишь несколько процентов или даже меньше. 

У нас до сих пор нет детального картографирования льда. Не хватает и данных о вертикальном распределении веществ под поверхностью 

– отмечает ученый.

Также пока не зафиксировано прямых наблюдений за другими нестабильными элементами – сероводородом, угарным и углекислым газом.

Именно поэтому ученые подчеркивают необходимость отбора реальных образцов с лунной поверхности, чтобы выяснить происхождение и механизмы накопления этих веществ.

Результаты конференции должны стать основой для ряда роботизированных и пилотируемых экспедиций, которые планируется запустить в ближайшие годы. Их цель – сделать шаг от поиска к практическому использованию ресурсов Луны.

Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе25.10.25, 13:49 • 5495 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Старлинк
SpaceX
НАСА
Гавайи
Канада