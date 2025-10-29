Вчені готуються точно визначити, де на Місяці є водяний лід
Київ • УНН
Міжнародна спільнота із вивчення космосу готує новий етап досліджень Місяця для точного визначення наявності водяного льоду в полярних регіонах. Це стане ключем до майбутньої колонізації, обговорення відбудеться на конференції 12-14 листопада на Гаваях.
Міжнародна спільнота готує новий етап досліджень Місяця – вчені прагнуть отримати точні дані про наявність водяного льоду в полярних регіонах, що стане ключем до майбутньої колонізації. Про це йдеться у матеріалі Space, пише УНН.
Деталі
З 12 по 14 листопада на Гаваях відбудеться 2-га Конференція з місячних полярних летких речовин, де провідні фахівці NASA, Китайського національного космічного управління, Канади та приватних космічних компаній обговорять способи виявлення й картографування водяного льоду.
Мета – практична колонізація
Місяць розглядають як потенційне джерело палива, кисню та води, необхідних для тривалих місій. Однак без точних даних про запаси летких речовин – водню, гелію, вуглекислого газу чи водяного льоду – реалізація таких проєктів неможлива.
За словами дослідника Лі, водяний лід, ймовірно, є найпоширенішою леткою речовиною, але його вміст у різних регіонах може становити лише кілька відсотків або навіть менше.
Ми досі не маємо детального картографування льоду. Бракує й даних про вертикальний розподіл речовин під поверхнею
Також поки не зафіксовано прямих спостережень за іншими нестабільними елементами – сірководнем, чадним та вуглекислим газом.
Саме тому вчені наголошують на необхідності відбору реальних зразків із місячної поверхні, щоб з’ясувати походження й механізми накопичення цих речовин.
Результати конференції мають стати основою для низки роботизованих і пілотованих експедицій, які планують запустити у найближчі роки. Їхня мета – зробити крок від пошуку до практичного використання ресурсів Місяця.
