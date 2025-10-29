$42.080.01
Ексклюзив
12:54 • 13970 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 14134 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 23429 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 17512 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58844 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 44878 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 45808 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113785 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59083 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54203 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 13962 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 23417 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 16930 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 58829 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 62524 перегляди
Вчені готуються точно визначити, де на Місяці є водяний лід

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Міжнародна спільнота із вивчення космосу готує новий етап досліджень Місяця для точного визначення наявності водяного льоду в полярних регіонах. Це стане ключем до майбутньої колонізації, обговорення відбудеться на конференції 12-14 листопада на Гаваях.

Вчені готуються точно визначити, де на Місяці є водяний лід

Міжнародна спільнота готує новий етап досліджень Місяця – вчені прагнуть отримати точні дані про наявність водяного льоду в полярних регіонах, що стане ключем до майбутньої колонізації. Про це йдеться у матеріалі Space, пише УНН.

Деталі

З 12 по 14 листопада на Гаваях відбудеться 2-га Конференція з місячних полярних летких речовин, де провідні фахівці NASA, Китайського національного космічного управління, Канади та приватних космічних компаній обговорять способи виявлення й картографування водяного льоду.

Мета – практична колонізація

Місяць розглядають як потенційне джерело палива, кисню та води, необхідних для тривалих місій. Однак без точних даних про запаси летких речовин – водню, гелію, вуглекислого газу чи водяного льоду – реалізація таких проєктів неможлива.

SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту27.10.25, 18:17 • 4590 переглядiв

За словами дослідника Лі, водяний лід, ймовірно, є найпоширенішою леткою речовиною, але його вміст у різних регіонах може становити лише кілька відсотків або навіть менше. 

Ми досі не маємо детального картографування льоду. Бракує й даних про вертикальний розподіл речовин під поверхнею 

– зазначає вчений.

Також поки не зафіксовано прямих спостережень за іншими нестабільними елементами – сірководнем, чадним та вуглекислим газом.

Саме тому вчені наголошують на необхідності відбору реальних зразків із місячної поверхні, щоб з’ясувати походження й механізми накопичення цих речовин.

Результати конференції мають стати основою для низки роботизованих і пілотованих експедицій, які планують запустити у найближчі роки. Їхня мета – зробити крок від пошуку до практичного використання ресурсів Місяця.

Астрономи виявили другий за швидкістю астероїд у Сонячній системі25.10.25, 13:49 • 5499 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Starlink
SpaceX
NASA
Гаваї
Канада