Ураган «Карина» усиливается в Тихом океане и может достичь 3-й категории

Ураган «Карина», сформировавшийся в Тихом океане, в ближайшие дни может стремительно усилиться и достичь как минимум 3-й категории. Сейчас циклон находится далеко от побережья и не представляет прямой угрозы для суши, сообщает NBC News со ссылкой на Associated Press, пишет УНН.

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По данным Национального центра ураганов США, максимальная постоянная скорость ветра у «Карины» достигает 130 км/ч, что соответствует урагану 1-й категории.

Синоптики ожидают дальнейшего быстрого усиления циклона над открытыми водами Тихого океана. В течение 1–2 дней он может превратиться в мощный ураган 3-й категории или выше.

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«Карина» находится примерно в 1 400 км к западу-юго-западу от южной оконечности мексиканского полуострова Нижняя Калифорния и продолжает двигаться вглубь Тихого океана.

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Несмотря на то, что выхода урагана на сушу не прогнозируют, вызванные им волны могут привести к опасному прибою и сильным отбойным течениям у юго-западного побережья Мексики и Нижней Калифорнии.

В другой части Тихого океана также усиливается тропический шторм «Лоуэлл», который находится к востоку-юго-востоку от Гавайев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни он также может превратиться в ураган.

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