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Ураган "Каріна" посилюється в Тихому океані та може досягти 3 категорії

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Ураган «Каріна» над Тихим океаном уже має вітер 130 км/год і може досягти третьої категорії. Узбережжю Мексики загрожують хвилі.

Ураган "Каріна" посилюється в Тихому океані та може досягти 3 категорії

Ураган "Каріна", який сформувався в Тихому океані, найближчими днями може стрімко посилитися та досягти щонайменше 3 категорії. Наразі циклон перебуває далеко від узбережжя і прямої загрози для суші не становить, повідомляє NBC News із посиланням на Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними Національного центру ураганів США, максимальна стала швидкість вітру в "Каріні" сягає 130 км/год, що відповідає урагану 1 категорії.

Синоптики очікують подальшого швидкого посилення циклону над відкритими водами Тихого океану. Протягом 1–2 днів він може перетворитися на потужний ураган 3 категорії або вище.

Узбережжю Мексики загрожують небезпечні хвилі

"Каріна" перебуває приблизно за 1 400 км на захід-південний захід від південного краю мексиканського півострова Нижня Каліфорнія та рухається далі вглиб Тихого океану.

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Попри те, що вихід урагану на сушу не прогнозують, спричинені ним хвилі можуть призвести до небезпечного прибою та сильних відбійних течій біля південно-західного узбережжя Мексики та Нижньої Каліфорнії.

В іншій частині Тихого океану також посилюється тропічний шторм "Лоуелл", який перебуває на схід-південний схід від Гаваїв. За прогнозами синоптиків, він також може перетворитися на ураган найближчими днями.

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Степан Гафтко

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