Уроженца Украины, который баллотируется в Палату представителей США, арестовали после конфликта с ножом на Гавайях

На Гавайях арестовали 40-летнего уроженца Украины Кирилла Басина, который баллотируется в Палату представителей США от Демократической партии, после конфликта с ножом на пляже. Ему предъявили обвинение в угрозах физической расправой, суд назначил залог в 1 млн долларов.