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Уроженца Украины, который баллотируется в Палату представителей США, арестовали после конфликта с ножом на Гавайях

Киев • УНН

 • 4057 просмотра

На Гавайях арестовали 40-летнего уроженца Украины Кирилла Басина, который баллотируется в Палату представителей США от Демократической партии, после конфликта с ножом на пляже. Ему предъявили обвинение в угрозах физической расправой, суд назначил залог в 1 млн долларов.

Уроженца Украины, который баллотируется в Палату представителей США, арестовали после конфликта с ножом на Гавайях

На Гавайях арестовали уроженца Украины Кирилла Басина, который баллотируется в Палату представителей США от Демократической партии, после конфликта с применением ножа на одном из пляжей. Об этом сообщает Honolulu Civil Beat, пишет УНН.

Детали

Речь идет о 40-летнем Кирилле Басине, которому предъявили обвинения по двум эпизодам угроз физической расправой. Суд определил для него залог в размере 1 млн долларов.

По данным полиции, инцидент произошел после того, как 61-летний мужчина попросил Басина сделать музыку тише. В ответ, по версии следствия, тот заявил, что имеет огнестрельное оружие, и пригрозил застрелить жену мужчины.

Во время конфликта, когда между мужчинами вмешался очевидец и началась драка, Басин, по данным полиции, достал нож и начал угрожать нескольким людям. После этого он якобы выбросил нож в океан.

Полиция заявляет о других инцидентах

Правоохранители также сообщили, что с мая Басина уже неоднократно задерживали в связи с другими инцидентами, касающимися нападений и повреждения имущества.

Член совета округа Мауи Томас Кук заявил, что опасается за свою безопасность и безопасность своих сотрудников после того, как Басин в мае сорвал заседание окружного совета.

По словам Кука, во время того инцидента Басин "стал агрессивным и конфликтным", а также угрожал применить насилие в отношении полицейских и представителей окружного совета.

Нападение с ножом на польку во Вроцлаве - 18-летнему украинцу предъявлено обвинение03.08.26, 21:17 • 10741 просмотр

Степан Гафтко

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