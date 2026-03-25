На Гавайях произошло рекордное наводнение после ливней, которые удивили даже метеорологов

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

Сильные ливни затопили Гонолулу и повредили сотни домов в долине Маноа. Спасатели эвакуировали 230 человек из-за внезапного подъема уровня воды.

На Гавайях произошло рекордное наводнение после ливней, которые удивили даже метеорологов
Фото: AP

В районе Гонолулу на Гавайях произошло внезапное наводнение после интенсивных ливней, которые даже синоптики не смогли точно предсказать. Это уже очередной удар стихии после серии штормов в регионе за последние две недели. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В долине Маноа потоки воды сносили автомобили и затапливали улицы и дома. Осадки достигали 5-10 см в час, а в отдельных районах зафиксировали до 15 см дождя.

Жители сообщают о стремительном поднятии воды: "Я был шокирован, увидев, насколько сильными были наводнения. Вода просто продолжает прибывать".

Погибших не зафиксировано, однако сотни домов повреждены. Более 230 человек пришлось спасать, а тысячи получили приказы об эвакуации.

Ущерб и реакция властей

По предварительным оценкам, ущерб может превысить 1 миллиард долларов. Только фермеры сообщили о потерях более 9,4 миллиона долларов.

Фото: AP

Губернатор штата подал запрос на объявление чрезвычайного положения. В пострадавших районах продолжаются работы по расчистке территорий и вывозу обломков.

Причины и контекст

Ливни вызвала штормовая система "Кона Лоу", которая оказалась значительно мощнее, чем ожидалось.

Синоптики отмечают, что подобные явления становятся чаще: "Когда думаешь, что все кончено, это еще не совсем кончено".

Эксперты связывают рост интенсивности осадков с глобальным потеплением.

