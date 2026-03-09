Число жертв масштабного наводнения в Кении возросло до 42 человек, спасательные операции продолжаются
Киев • УНН
Из-за проливных дождей в Найроби и других регионах погибли 42 человека. Спасатели нашли 172 автомобиля, а президент приказал оказать помощь из резервов.
Правительство Кении официально подтвердило почти двукратное увеличение числа погибших в результате разрушительных проливных дождей, охвативших Найроби и другие регионы страны. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются в усиленном режиме с участием военных и межведомственных групп реагирования. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Интенсивные ливни, начавшиеся в прошлую пятницу, привели к масштабному затоплению инфраструктуры, блокировке работы крупнейшего аэропорта страны и смыванию транспортных средств паводковыми водами.
Поисковая операция все еще продолжается с целью обеспечения нахождения и извлечения тел всех жертв наводнения
В настоящее время специалистам удалось восстановить 172 автомобиля, которые были снесены потоками воды во время пика стихии.
Государственная помощь и гуманитарная ситуация
Президент Уильям Руто приказал немедленно задействовать национальные стратегические резервы для оказания продовольственной помощи пострадавшим семьям. Помимо человеческих потерь, наводнение нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству и средствам к существованию тысяч граждан. Власти пытаются стабилизировать ситуацию, однако повреждение дорожной сети затрудняет доступ к отдаленным районам, где уровень воды остается критическим.
Влияние изменения климата на регион
Ученые связывают аномальную интенсивность осадков в Восточной Африке с глобальным потеплением, которое делает периоды дождей короче, но значительно мощнее.
Согласно исследованиям World Weather Attribution 2024 года, изменение климата сделало подобные разрушительные ливни вдвое вероятнее, чем в предыдущие десятилетия. Это вынуждает правительство пересматривать подходы к строительству защитных сооружений и систем водоотведения в городах.
