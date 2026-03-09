Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 11134 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 32069 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 55086 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 86359 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 51105 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 44718 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33351 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40755 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82068 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45366 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 31056 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 13361 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 24669 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 17425 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 8832 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 8232 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 86367 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 92503 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 96921 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 126752 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Німеччина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 6798 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 8906 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29095 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36083 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37919 перегляди
Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Через проливні дощі в Найробі та інших регіонах загинули 42 людини. Рятувальники знайшли 172 автомобілі, а президент наказав надати допомогу з резервів.

Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають
Фото: Reuters

Уряд Кенії офіційно підтвердив майже двократне збільшення кількості загиблих внаслідок руйнівних проливних дощів, що охопили Найробі та інші регіони країни. Пошуково-рятувальні заходи тривають у посиленому режимі за участю військових та міжвідомчих груп реагування. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інтенсивні зливи, що розпочалися минулої п'ятниці, призвели до масштабного затоплення інфраструктури, блокування роботи найбільшого аеропорту країни та змивання транспортних засобів паводковими водами.

Пошукова операція все ще триває з метою забезпечення знаходження та вилучення тіл усіх жертв повені

- заявив міністр державної служби Джеффрі Кірінга Руку.

Наразі фахівцям вдалося відновити 172 автомобілі, які були знесені потоками води під час піку стихії.

Державна допомога та гуманітарна ситуація

Президент Вільям Руто наказав негайно задіяти національні стратегічні резерви для надання продовольчої допомоги постраждалим сім'ям. Окрім людських втрат, повінь завдала значних збитків сільському господарству та засобам до існування тисяч громадян. Влада намагається стабілізувати ситуацію, проте пошкодження дорожньої мережі ускладнює доступ до віддалених районів, де рівень води залишається критичним.

Вплив кліматичних змін на регіон

Науковці пов’язують аномальну інтенсивність опадів у Східній Африці з глобальним потеплінням, яке робить періоди дощів коротшими, але значно потужнішими.

Згідно з дослідженнями World Weather Attribution 2024 року, зміна клімату зробила подібні руйнівні зливи вдвічі ймовірнішими, ніж у попередні десятиліття. Це змушує уряд переглядати підходи до будівництва захисних споруд та систем водовідведення в містах.

Раптові повені в Найробі забрали життя 23 людей і порушили роботу головного аеропорту 07.03.26, 18:09 • 9388 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Reuters
Кенія