Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають
Київ • УНН
Через проливні дощі в Найробі та інших регіонах загинули 42 людини. Рятувальники знайшли 172 автомобілі, а президент наказав надати допомогу з резервів.
Уряд Кенії офіційно підтвердив майже двократне збільшення кількості загиблих внаслідок руйнівних проливних дощів, що охопили Найробі та інші регіони країни. Пошуково-рятувальні заходи тривають у посиленому режимі за участю військових та міжвідомчих груп реагування. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Інтенсивні зливи, що розпочалися минулої п'ятниці, призвели до масштабного затоплення інфраструктури, блокування роботи найбільшого аеропорту країни та змивання транспортних засобів паводковими водами.
Пошукова операція все ще триває з метою забезпечення знаходження та вилучення тіл усіх жертв повені
Наразі фахівцям вдалося відновити 172 автомобілі, які були знесені потоками води під час піку стихії.
Державна допомога та гуманітарна ситуація
Президент Вільям Руто наказав негайно задіяти національні стратегічні резерви для надання продовольчої допомоги постраждалим сім'ям. Окрім людських втрат, повінь завдала значних збитків сільському господарству та засобам до існування тисяч громадян. Влада намагається стабілізувати ситуацію, проте пошкодження дорожньої мережі ускладнює доступ до віддалених районів, де рівень води залишається критичним.
Вплив кліматичних змін на регіон
Науковці пов’язують аномальну інтенсивність опадів у Східній Африці з глобальним потеплінням, яке робить періоди дощів коротшими, але значно потужнішими.
Згідно з дослідженнями World Weather Attribution 2024 року, зміна клімату зробила подібні руйнівні зливи вдвічі ймовірнішими, ніж у попередні десятиліття. Це змушує уряд переглядати підходи до будівництва захисних споруд та систем водовідведення в містах.
