На Гаваях сталася рекордна повінь після злив, які здивували навіть метеорологів
Сильні зливи затопили Гонолулу та пошкодили сотні будинків у долині Маноа. Рятувальники евакуювали 230 людей через раптове підняття рівня води.
У районі Гонолулу на Гаваях сталася раптова повінь після інтенсивних злив, які навіть синоптики не змогли точно передбачити. Це вже черговий удар стихії після серії штормів у регіоні за останні два тижні. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
У долині Маноа потоки води зносили автомобілі та затоплювали вулиці й будинки. Опади сягали 5-10 см на годину, а в окремих районах зафіксували до 15 см дощу.
Мешканці повідомляють про стрімке підняття води: "Я був шокований, побачивши, наскільки сильними були повені. Вода просто продовжує прибувати".
Кількість жертв масштабної повені у Кенії зросла до 42 осіб, рятувальні операції тривають09.03.26, 11:50 • 4150 переглядiв
Загиблих не зафіксовано, однак сотні будинків пошкоджені. Понад 230 людей довелося рятувати, а тисячі отримали накази про евакуацію.
Збитки і реакція влади
За попередніми оцінками, збитки можуть перевищити 1 мільярд доларів. Лише фермери повідомили про втрати понад 9,4 мільйона доларів.
Губернатор штату подав запит на оголошення надзвичайного стану. У постраждалих районах тривають роботи з розчищення територій та вивезення уламків.
Причини та контекст
Зливи спричинила штормова система "Кона Лоу", яка виявилася значно потужнішою, ніж очікували.
Синоптики зазначають, що подібні явища стають частішими: "Коли думаєш, що все скінчено, це ще не зовсім скінчено".
Експерти пов’язують зростання інтенсивності опадів із глобальним потеплінням.
Шторми на Гаваях завдали збитків на 1 мільярд доларів – губернатор23.03.26, 01:53 • 36549 переглядiв