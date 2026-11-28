Новое исследование может помочь решить один из крупнейших нерешённых вопросов космологии — почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Phys.org.

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Исследователи из Боннского университета вместе с коллегами из Оксфорда и Праги сыграли ведущую роль в анализе столкновений частиц на Большом адронном коллайдере CERN. Коллаборация ATLAS наблюдала больше столкновений протонов с нужной им структурой частиц, чем ожидалось. Это может указывать на явление, предсказанное Стандартной моделью физики элементарных частиц, которое никогда непосредственно не наблюдалось, — известные как инстантонные процессы КХД.

Если наблюдение подтвердится, оно покажет, что структура пустого пространства оказывает измеримое влияние на столкновения частиц. Это также откроет новые пути исследования дисбаланса между материей и антиматерией во Вселенной.

Исследовательская группа опубликовала свои результаты в виде препринта на arXiv.

Проверка предсказания 50-летней давности

Квантовая хромодинамика (КХД) описывает силу, которая удерживает кварки вместе внутри протонов и нейтронов. Поле, связанное с этой силой, имеет структуру даже в пустом пространстве. Его можно представить как нечто, что скручивается вокруг себя различными способами. Благодаря квантовому эффекту, известному как туннелирование, поле может переходить из одной такой конфигурации в другую. Инстантонные процессы КХД описывают эти переходы. Стандартные методы расчёта столкновений частиц едва способны уловить такие процессы.

"Стандартная модель предсказывала эти переходы около 50 лет", — отметил Маттиас Шотт, профессор экспериментальной физики элементарных частиц, представитель Трансдисциплинарной исследовательской области (TRA) "Материя" Боннского университета и член его кластера передового опыта "Цвет встречает вкус".

"Если бы мы могли обнаружить процесс инстантонов КХД, то есть один из этих переходов между состояниями, во время столкновения частиц, мы могли бы начать измерять топологическую структуру пустого пространства. Это позволило бы нам проверить давнее теоретическое предсказание в лаборатории", — сказал он.

Что зафиксировал детектор

Теория предсказывает, что столкновение частиц, вызванное инстантоном, порождает большое количество относительно низкоэнергетических частиц, которые распространяются почти равномерно во всех направлениях. Обычные столкновения протонов также могут создавать подобные закономерности. "Это усложняет однозначную идентификацию этих столкновений как сигнала инстантонов КХД", — объясняет Шотт.

Для своего первого поиска инстантонов КХД на Большом адронном коллайдере CERN коллаборация ATLAS обучила нейронную сеть распознавать ожидаемые особенности обычных столкновений протонов по следам, которые заряженные частицы оставляют в детекторе. Целью было отличить обычные столкновения от инстантонных процессов КХД.

Анализ показал, что столкновения, в которых частицы распределялись особенно равномерно, происходили значительно чаще, чем ожидалось. Этот избыток может быть намёком на инстантонный процесс КХД.

"Для меня это может быть одним из самых интересных открытий, которые ещё предстоит сделать на Большом адронном коллайдере. Если намёк подтвердится, это покажет, что топология, предсказанная Стандартной моделью, действительно играет определённую роль в природе, — отмечает Инир Харрис, научный сотрудник Гумбольдта в Боннской исследовательской группе. — Сейчас задача заключается в том, чтобы выяснить, справедливо ли то же объяснение для других типов столкновений и при использовании различных методов анализа. Только тогда мы сможем быть уверены, что правильно интерпретируем наши данные".

С этой целью исследователи планируют расширить свой поиск на другие типы столкновений, например на те, в которых один или оба протона выходят из столкновения целыми.

Дисбаланс между материей и антиматерией

Подтверждённый сигнал инстантонов КХД также может открыть новые пути решения одного из крупнейших нерешённых вопросов космологии. Почему Вселенная содержит больше материи, чем антиматерии?

Сами процессы КХД-инстантонов оставляют относительное количество материи и антиматерии неизменным. Стандартная модель включает другие, подобные процессы, которые могут сместить баланс между частицами и антиматерией. Это касается таких частиц, как протоны и нейтроны, а также электронов и нейтрино. Подтверждённый сигнал КХД-инстантонов предоставит новые экспериментальные возможности для изучения фундаментальных процессов во Вселенной.

"Чтобы понять, почему сегодня во Вселенной существует материя, нам нужно понять, как процессы в ранней Вселенной могли сместить баланс между материей и антиматерией, — отметил Алан Барр, профессор физики элементарных частиц Оксфордского университета. — Наблюдение инстантонов КХД позволит нам изучать в лаборатории ту топологию поля, которая делает такие процессы возможными".

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