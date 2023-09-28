Ученые приблизились к разгадке тайны антиматерии - ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ученые сделали ключевое открытие об антиматерии - таинственном веществе, которого было много в начале Вселенной. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Антиматерия является противоположностью материи, из которой состоят звезды и планеты.
Оба были созданы в одинаковом количестве во время Большого взрыва, который сформировал нашу Вселенную. Хотя материя повсюду, ее противоположность теперь дьявольски трудно найти.
Последнее исследование показало, что они одинаково реагируют на гравитацию.
В течение многих лет физики пытались выявить их различия и сходства, чтобы объяснить, как возникла Вселенная.
Обнаружение того, что антиматерия поднимается в ответ на гравитацию, а не падает, разрушило бы то, что мы знаем о физике.
Теперь они впервые подтвердили, что атомы антиматерии падают вниз. Но это далеко не научный тупик, он открывает двери для новых экспериментов и теорий.
Дополнение
Во время Большого взрыва материя и антиматерия должны были’объединиться и уничтожить друг друга, не оставив ничего, кроме света. Почему они этого не сделали, является одной из величайших тайн физики, а выявление различий между ними является ключом к ее решению.
Каким-то образом материя победила антиматерию в те первые моменты сотворения. По словам доктора Даниэль Ходжкинсон, члена исследовательской группы Cern в Швейцарии, крупнейшей в мире лаборатории физики элементарных частиц, может быть ключевым то, как он реагирует на гравитацию.
«Мы не понимаем, как в нашей Вселенной доминировала материя, и поэтому это мотивирует наши эксперименты», — сказала она мне.
Большинство антиматерии существует во Вселенной лишь кратковременно, в течение долей секунд. Поэтому для проведения экспериментов команде Cern нужно было создать его в стабильной и долговечной форме.
Профессор Джеффри Хангст потратил тридцать лет, строя установку, чтобы кропотливо построить тысячи атомов антиматерии из субатомных частиц, уловить их и затем сбросить.