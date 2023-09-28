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Ученые приблизились к разгадке тайны антиматерии - ВВС

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ученые сделали ключевое открытие об антиматерии - таинственном веществе, которого было много в начале Вселенной. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали 

Антиматерия является противоположностью материи, из которой состоят звезды и планеты.

Оба были созданы в одинаковом количестве во время Большого взрыва, который сформировал нашу Вселенную. Хотя материя повсюду, ее противоположность теперь дьявольски трудно найти.

Последнее исследование показало, что они одинаково реагируют на гравитацию.

В течение многих лет физики пытались выявить их различия и сходства, чтобы объяснить, как возникла Вселенная.

Обнаружение того, что антиматерия поднимается в ответ на гравитацию, а не падает, разрушило бы то, что мы знаем о физике.

Теперь они впервые подтвердили, что атомы антиматерии падают вниз. Но это далеко не научный тупик, он открывает двери для новых экспериментов и теорий. 

Дополнение

Во время Большого взрыва материя и антиматерия должны были’объединиться и уничтожить друг друга, не оставив ничего, кроме света. Почему они этого не сделали, является одной из величайших тайн физики, а выявление различий между ними является ключом к ее решению.

Каким-то образом материя победила антиматерию в те первые моменты сотворения. По словам доктора Даниэль Ходжкинсон, члена исследовательской группы Cern в Швейцарии, крупнейшей в мире лаборатории физики элементарных частиц, может быть ключевым то, как он реагирует на гравитацию.

«Мы не понимаем, как в нашей Вселенной доминировала материя, и поэтому это мотивирует наши эксперименты», — сказала она мне.

Большинство антиматерии существует во Вселенной лишь кратковременно, в течение долей секунд. Поэтому для проведения экспериментов команде Cern нужно было создать его в стабильной и долговечной форме.

Профессор Джеффри Хангст потратил тридцать лет, строя установку, чтобы кропотливо построить тысячи атомов антиматерии из субатомных частиц, уловить их и затем сбросить.

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