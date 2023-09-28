Вчені наблизилися до розгадки таємниці антиматерії - ВВС

Деталі

Антиматерія є протилежністю матерії, з якої складаються зірки та планети.

Обидва були створені в однаковій кількості під час Великого вибуху, який сформував наш Всесвіт. Хоча матерія всюди, її протилежність тепер диявольськи важко знайти.

Останнє дослідження виявило, що вони однаково реагують на гравітацію.

Протягом багатьох років фізики намагалися виявити їх відмінності та подібності, щоб пояснити, як виник Всесвіт.

Виявлення того, що антиматерія піднімалася у відповідь на гравітацію, а не падає, зруйнувало б те, що ми знаємо про фізику.

Тепер вони вперше підтвердили, що атоми антиматерії падають вниз. Але це далеко не науковий глухий кут, він відкриває двері для нових експериментів і теорій.

Доповнення

Під час Великого вибуху матерія та антиматерія повинні були об’єднатися та знищити одна одну, не залишивши нічого, крім світла. Чому вони цього не зробили, є однією з найбільших таємниць фізики, а виявлення відмінностей між ними є ключем до її вирішення.

Якимось чином матерія перемогла антиматерію в ті перші моменти створення. За словами доктора Даніель Ходжкінсон, члена дослідницької групи Cern у Швейцарії, найбільшої у світі лабораторії фізики елементарних частинок, може бути ключовим те, як він реагує на гравітацію.

«Ми не розуміємо, як у нашому Всесвіті домінувала матерія, і тому це мотивує наші експерименти», — сказала вона мені.

Більшість антиматерії існує у Всесвіті лише короткочасно, протягом часток секунд. Тож для проведення експериментів команді Cern потрібно було створити його в стабільній та довговічній формі.

Професор Джеффрі Хангст витратив тридцять років, будуючи установку, щоб копітко побудувати тисячі атомів антиматерії з субатомних частинок, уловити їх і потім скинути.