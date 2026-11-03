Що святкують 3 листопада в Україні та світі

3 листопада в Україні відзначають День Інженерних військ, а у світі святкують Всесвітній день медузи, Всесвітній день кобудо та Всесвітній день "One Health". У церковному календарі за новим стилем вшановують святих священномучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера і Аіфала диякона, а за старим стилем згадують преподобного Іларіона Великого та преподобного Іларіона, схимонаха Печерського, пише УНН.

День Інженерних військ України

Дата присвячена вшануванню воїнів-інженерів, чия праця необхідна для забезпечення бойових дій та життєдіяльності військ. Інженерні війська виконують найважчі завдання з фортифікаційного обладнання позицій, розмінування місцевості та об'єктів, наведення понтонно-мостових переправ, подолання інженерних загороджень і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Всесвітній день медузи (World Jellyfish Day)

Неофіційна екологічна та зоологічна дата, започаткована науковцями й морськими біологами. Подія має на меті привернути увагу до найстаріших мешканців планети, які населяють світовий океан понад 500 мільйонів років. День висвітлює роль медуз у морських екосистемах, їхнє значення для наукових досліджень, а також вивчає проблеми аномального зростання їхніх популяцій внаслідок глобального потепління та забруднення океанів.

Всесвітній день Єдине здоров'я (Global One Health Day)

Започаткований у 2016 році провідними міжнародними організаціями з охорони здоров'я. Концепція "Єдине здоров'я" наголошує на нерозривному взаємозв'язку між здоров'ям людини, тварин і станом навколишнього середовища. День закликає до мультидисциплінарної співпраці між медиками, ветеринарами, екологами та науковцями для ефективного запобігання зоонозним інфекціям, боротьби з антибіотикорезистентністю та збереження біорізноманіття.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера і Аіфала диякона. Вони постраждали за віру в Христа в Персії за панування царя Шапура II. Попри поважний вік, священнослужителі відмовилися скласти жертви сонцю та вогню, зазнали кількарічних жорстоких катувань у в'язниці й були забиті камінням у 376 році.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого — палестинського подвижника й засновника чернецтва, а також преподобного Іларіона, схимонаха Печерського — печерського аскета й сподвижника преподобного Феодосія Печерського, який відзначався суворим постом і безперестанною молитвою.