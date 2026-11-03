Что празднуют 3 ноября в Украине и мире

3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск, а в мире празднуют Всемирный день медузы, Всемирный день кобудо и Всемирный день «One Health». В церковном календаре по новому стилю чтят святых священномучеников епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала, а по старому стилю вспоминают преподобного Илариона Великого и преподобного Илариона, схимонаха Печерского, пишет УНН.

День инженерных войск Украины

Дата посвящена чествованию воинов-инженеров, чей труд необходим для обеспечения боевых действий и жизнедеятельности войск. Инженерные войска выполняют сложнейшие задачи по фортификационному оборудованию позиций, разминированию местности и объектов, наведению понтонно-мостовых переправ, преодолению инженерных заграждений и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всемирный день медузы (World Jellyfish Day)

Неофициальная экологическая и зоологическая дата, учреждённая учёными и морскими биологами. Событие призвано привлечь внимание к древнейшим обитателям планеты, населяющим мировой океан более 500 миллионов лет. День освещает роль медуз в морских экосистемах, их значение для научных исследований, а также рассматривает проблемы аномального роста их популяций вследствие глобального потепления и загрязнения океанов.

Всемирный день «Единое здоровье» (Global One Health Day)

Учреждённый в 2016 году ведущими международными организациями здравоохранения. Концепция «Единое здоровье» подчёркивает неразрывную взаимосвязь между здоровьем человека, животных и состоянием окружающей среды. День призывает к междисциплинарному сотрудничеству между медиками, ветеринарами, экологами и учёными для эффективного предотвращения зоонозных инфекций, борьбы с антибиотикорезистентностью и сохранения биоразнообразия.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых священномучеников епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Они пострадали за веру во Христа в Персии во время правления царя Шапура II. Несмотря на преклонный возраст, священнослужители отказались приносить жертвы солнцу и огню, подвергались многолетним жестоким пыткам в тюрьме и были побиты камнями в 376 году.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Илариона Великого — палестинского подвижника и основателя монашества, а также преподобного Илариона, схимонаха Печерского — печерского аскета и сподвижника преподобного Феодосия Печерского, отличавшегося строгим постом и непрестанной молитвой.