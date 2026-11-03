Что празднуют 3 ноября в Украине и мире
Киев • УНН
В Украине чествуют воинов-инженеров, а в мире — медуз, кобудо и концепцию «Единое здоровье». Церковные даты зависят от календаря.
3 ноября в Украине отмечают День инженерных войск, а в мире празднуют Всемирный день медузы, Всемирный день кобудо и Всемирный день «One Health». В церковном календаре по новому стилю чтят святых священномучеников епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала, а по старому стилю вспоминают преподобного Илариона Великого и преподобного Илариона, схимонаха Печерского, пишет УНН.
День инженерных войск Украины
Дата посвящена чествованию воинов-инженеров, чей труд необходим для обеспечения боевых действий и жизнедеятельности войск. Инженерные войска выполняют сложнейшие задачи по фортификационному оборудованию позиций, разминированию местности и объектов, наведению понтонно-мостовых переправ, преодолению инженерных заграждений и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всемирный день медузы (World Jellyfish Day)
Неофициальная экологическая и зоологическая дата, учреждённая учёными и морскими биологами. Событие призвано привлечь внимание к древнейшим обитателям планеты, населяющим мировой океан более 500 миллионов лет. День освещает роль медуз в морских экосистемах, их значение для научных исследований, а также рассматривает проблемы аномального роста их популяций вследствие глобального потепления и загрязнения океанов.
Всемирный день «Единое здоровье» (Global One Health Day)
Учреждённый в 2016 году ведущими международными организациями здравоохранения. Концепция «Единое здоровье» подчёркивает неразрывную взаимосвязь между здоровьем человека, животных и состоянием окружающей среды. День призывает к междисциплинарному сотрудничеству между медиками, ветеринарами, экологами и учёными для эффективного предотвращения зоонозных инфекций, борьбы с антибиотикорезистентностью и сохранения биоразнообразия.
По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых священномучеников епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала. Они пострадали за веру во Христа в Персии во время правления царя Шапура II. Несмотря на преклонный возраст, священнослужители отказались приносить жертвы солнцу и огню, подвергались многолетним жестоким пыткам в тюрьме и были побиты камнями в 376 году.
По старому календарю верующие чтят память преподобного Илариона Великого — палестинского подвижника и основателя монашества, а также преподобного Илариона, схимонаха Печерского — печерского аскета и сподвижника преподобного Феодосия Печерского, отличавшегося строгим постом и непрестанной молитвой.