Що святкують 29 жовтня в Україні та світі

29 жовтня у світі під егідою міжнародних медичних організацій відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом та Всесвітній день псоріазу. У церковному календарі за новим стилем вшановують святу преподобномученицю Анастасію Римляниню, а за старим стилем згадують святого мученика Лонгина Сотника, що стояв при Хресті Господньому, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day)

Дата заснована Всесвітньою організацією інсульту у 2006 році. Подія покликана привернути увагу суспільства до судинних захворювань головного мозку, які є однією з провідних причин інвалідності та смертності у світі. День наголошує на важливості профілактики (контроль артеріального тиску, відмова від тютюнопаління, здорове харчування) та підвищенні обізнаності населення щодо перших симптомів інсульту за абревіатурою МОЗОК/FAST, коли своєчасна допомога протягом "золотого вікна" у 4,5 години дозволяє мінімізувати важкі наслідки для мозку.

Всесвітній день псоріазу (World Psoriasis Day)

Започаткований у 2004 році за ініціативи Міжнародної федерації асоціацій псоріазу та офіційно підтриманий Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Медична дата має на меті підвищити обізнаність про псоріаз і псоріатичний артрит — хронічні аутоімунні захворювання, на які страждає понад 125 мільйонів людей на планеті. Подія закликає до подолання стигматизації та соціальної ізоляції пацієнтів, розширення доступу до сучасних біологічних препаратів і надання комплексної психологічної та дерматологічної допомоги.

Міжнародний день фінансової незалежності (International Financial Independence Day)

Популярна міжнародна дата, присвячена популяризації фінансової грамотності, особистого планування бюджету та інвестиційної культури. Свято закликає людей формувати фінансові подушки безпеки, оптимізувати боргові зобов'язання, формувати пасивні джерела доходу та досягати особистої матеріальної свободи від щоденної економічної нестабільності.

Всесвітній день ультразвуку

Професійне та наукове свято фахівців ультразвукової діагностики, яке відзначає революційний внесок ультразвукових технологій у медицину, промисловість і наукові дослідження. У галузі охорони здоров'я УЗД є одним із найбезпечніших, найдоступніших та найбільш високоінформативних методів візуалізації органів, судин та розвитку плода під час вагітності.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянині — християнської діви, яка виховувалася в монастирі поблизу Рима. Під час гонінь імператора Деція вона відкрито визнала віру в Христа перед градоначальником Промбом, витримала жорстокі катування і прийняла мученицьку смерть через усечення голови.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Лонгина Сотника — римського центуріона, який стояв на сторожі біля Хреста Господнього на Голгофі та став свідком розп'яття та подальшого Воскресіння Христа. Побачивши чудеса, Лонгин увірував у Спасителя, відмовився від підкупу юдейських старшин, залишив військову службу та вирушив проповідувати Євангеліє до своєї батьківщини в Каппадокію, де згодом був страчений за наказом Понтія Пилата.