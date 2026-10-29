Что празднуют 29 октября в Украине и мире

29 октября в мире под эгидой международных медицинских организаций отмечают Всемирный день борьбы с инсультом и Всемирный день псориаза. В церковном календаре по новому стилю чтят святую преподобномученицу Анастасию Римляныню, а по старому стилю вспоминают святого мученика Лонгина Сотника, стоявшего у Креста Господня, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)

Дата учреждена Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Мероприятие призвано привлечь внимание общества к сосудистым заболеваниям головного мозга, которые являются одной из ведущих причин инвалидности и смертности в мире. День подчёркивает важность профилактики (контроль артериального давления, отказ от курения, здоровое питание) и повышения осведомлённости населения о первых симптомах инсульта по аббревиатуре МОЗГ/FAST, когда своевременная помощь в течение «золотого окна» в 4,5 часа позволяет минимизировать тяжёлые последствия для мозга.

Всемирный день псориаза (World Psoriasis Day)

Учреждён в 2004 году по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза и официально поддержан Всемирной организацией здравоохранения. Медицинская дата призвана повысить осведомлённость о псориазе и псориатическом артрите — хронических аутоиммунных заболеваниях, которыми страдают более 125 миллионов человек на планете. Мероприятие призывает преодолевать стигматизацию и социальную изоляцию пациентов, расширять доступ к современным биологическим препаратам и обеспечивать комплексную психологическую и дерматологическую помощь.

Международный день финансовой независимости (International Financial Independence Day)

Популярная международная дата, посвящённая популяризации финансовой грамотности, личного планирования бюджета и инвестиционной культуры. Праздник призывает людей формировать финансовые подушки безопасности, оптимизировать долговые обязательства, создавать пассивные источники дохода и достигать личной материальной свободы от повседневной экономической нестабильности.

Всемирный день ультразвука

Профессиональный и научный праздник специалистов ультразвуковой диагностики, отмечающий революционный вклад ультразвуковых технологий в медицину, промышленность и научные исследования. В сфере здравоохранения УЗИ является одним из самых безопасных, доступных и высокоинформативных методов визуализации органов, сосудов и развития плода во время беременности.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святой преподобномученицы Анастасии Римляныни — христианской девы, которая воспитывалась в монастыре близ Рима. Во время гонений императора Деция она открыто признала веру во Христа перед градоначальником Пробом, выдержала жестокие пытки и приняла мученическую смерть через усечение головы.

По старому календарю верующие чтят память святого мученика Лонгина Сотника — римского центуриона, который стоял на страже у Креста Господня на Голгофе и стал свидетелем распятия и последующего Воскресения Христа. Увидев чудеса, Лонгин уверовал в Спасителя, отказался от подкупа иудейских старейшин, оставил военную службу и отправился проповедовать Евангелие на свою родину, в Каппадокию, где впоследствии был казнён по приказу Понтия Пилата.