рф відмовилася розкрити ВООЗ дані про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту
Київ • УНН
росія п’ять разів відмовилася надати ВООЗ деталі смерті Дар’ї Шипілової. Інститут роками мав проблеми з безпекою та співпрацював із Міноборони рф.
Іркутський протичумний інститут у росії, де заразилася та згодом померла співробітниця Дар’я Шипілова, роками отримував попередження від наглядових органів через недоліки в системі безпеки. Водночас установа співпрацювала з Міноборони рф, а російська влада не надала ВООЗ додаткової інформації про обставини смерті працівниці. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) п’ять разів зверталася до росії з проханням надати додаткову інформацію про те, що сталося, щоб визначити рівень небезпеки, пов’язаної зі смертю Шипілової, пише видання. Однак російські чиновники лише повторювали свою публічну заяву: жінка померла від пневмонії невідомого походження.
Водночас, як з’ясувалося, науково-дослідний інститут співпрацював із Міністерством оборони рф.
"Органи охорони здоров’я (рф – ред.) дуже активно приховують від ВООЗ те, що відбувається насправді", - розповіла WSJ мікробіологиня Аліса Литовка, яка працювала в лабораторіях по всій росії, але залишила країну з політичних причин.
Довідково
Іркутський науково-дослідний інститут заснували у 1934 році, коли срср був змушений активно розробляти засоби боротьби з чумою. У період холодної війни один із його директорів став засновником радянської програми з розробки засобів захисту від західної біохімічної зброї. Західні науковці стверджують, що згодом ця програма стала прикриттям для розробки наступальної біологічної зброї, у якій значну роль відігравала чума, що передається через аерозолі.
Зв’язки між інститутом і Міністерством оборони зберігаються, пише видання, проаналізувавши дані про державні закупівлі. Минулого року вони спільно займалися модернізацією лабораторії: кошти міністерства використали для оснащення її новим обладнанням.
У росії заперечили зараження лаборантки чумою, але ВООЗ досі не знає причини її смерті11.10.26, 02:38 • 5060 переглядiв