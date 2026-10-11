У росії заперечили зараження лаборантки чумою, але ВООЗ досі не знає причини її смерті
Київ • УНН
росія заявила ВООЗ, що лаборантка не була заражена легеневою чумою. Причину пневмонії та смерті жінки досі не встановлено.
росія повідомила Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), що працівниця сибірської дослідницької лабораторії, яка померла 2 жовтня, не була заражена чумою. Водночас організація досі не отримала конкретних даних про те, що саме спричинило пневмонію, від якої померла жінка, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За інформацією ВООЗ, російська сторона заперечила припущення про зараження працівниці лабораторії легеневою чумою. Однак походження захворювання залишається невстановленим, а детальної інформації про результати медичних досліджень наразі немає.
Після смерті лаборантки з'явилися повідомлення про можливе зараження небезпечною інфекцією. Ситуація викликала занепокоєння через ризик поширення легеневої чуми, а раніше повідомлялося про запровадження карантинних заходів.
ВООЗ досі очікує на конкретні пояснення
Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до російської влади із запитом щодо обставин смерті працівниці лабораторії та можливої епідеміологічної загрози.
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Попри отриману відповідь про відсутність чуми, ВООЗ досі не має достатньої інформації, щоб встановити причину захворювання. Таким чином, російська влада заперечує зараження особливо небезпечною інфекцією, проте питання про походження пневмонії залишається відкритим.
Легенева чума є однією з найнебезпечніших форм чуми та може передаватися між людьми через інфіковані краплі, що виділяються під час кашлю. Водночас підтверджених даних про зараження цією хворобою працівниці російської лабораторії наразі немає.
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