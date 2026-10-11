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В России опровергли заражение лаборантки чумой, но ВОЗ до сих пор не знает причины её смерти

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Россия заявила ВОЗ, что лаборантка не была заражена лёгочной чумой. Причина пневмонии и смерти женщины до сих пор не установлена.

В России опровергли заражение лаборантки чумой, но ВОЗ до сих пор не знает причины её смерти

Россия сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что сотрудница сибирской исследовательской лаборатории, умершая 2 октября, не была заражена чумой. В то же время организация до сих пор не получила конкретных данных о том, что именно вызвало пневмонию, от которой умерла женщина, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По информации ВОЗ, российская сторона опровергла предположение о заражении сотрудницы лаборатории лёгочной чумой. Однако происхождение заболевания остаётся неустановленным, а подробной информации о результатах медицинских исследований пока нет.

После смерти лаборантки появились сообщения о возможном заражении опасной инфекцией. Ситуация вызвала обеспокоенность из-за риска распространения лёгочной чумы, а ранее сообщалось о введении карантинных мер.

ВОЗ до сих пор ожидает конкретных объяснений

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения обратилась к российским властям с запросом относительно обстоятельств смерти сотрудницы лаборатории и возможной эпидемиологической угрозы.

ВОЗ оценила риск эпидемии чумы в россии после смерти лаборантки как низкий06.10.26, 16:35 • 6668 просмотров

Несмотря на полученный ответ об отсутствии чумы, ВОЗ до сих пор не располагает достаточной информацией, чтобы установить причину заболевания. Таким образом, российские власти отрицают заражение особо опасной инфекцией, однако вопрос о происхождении пневмонии остаётся открытым.

Лёгочная чума является одной из самых опасных форм чумы и может передаваться между людьми через инфицированные капли, выделяющиеся при кашле. В то же время подтверждённых данных о заражении этой болезнью сотрудницы российской лаборатории пока нет.

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Степан Гафтко

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