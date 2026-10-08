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В России уже якобы побороли чуму и отменили карантин, хотя ВОЗ до сих пор не знает, что произошло

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

В Иркутской области отменили карантин после почти 5 000 отрицательных тестов. ВОЗ до сих пор не знает причину смерти лаборантки.

В России уже якобы побороли чуму и отменили карантин, хотя ВОЗ до сих пор не знает, что произошло

В Иркутской области России объявили об отмене карантина, введённого после загадочной смерти сотрудницы противочумного института. Местные власти уверяют, что опасности нет, хотя Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила достаточно информации для оценки рисков, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что специалисты Роспотребнадзора завершили проверки и не обнаружили опасных патогенов. По его словам, почти 5 000 лабораторных исследований не подтвердили наличие опасных инфекций.

Карантин снят. Работаем в обычном режиме

– объявил губернатор.

ВОЗ до сих пор ждёт объяснений от России

Причиной карантина стала смерть 28-летней лаборантки Дарьи Шипиловой, которая работала в Иркутском противочумном институте. Официально российские власти назвали причиной пневмонию неустановленного происхождения, тогда как ряд источников сообщал о возможном заражении чумой.

После инцидента изолировали около 200 контактных лиц, закрыли на карантин несколько медицинских учреждений, а на местном алюминиевом заводе ввели масочный режим.

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В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация до сих пор не имеет полной картины событий в Иркутской области, поэтому не может всесторонне оценить риски. ВОЗ также ожидает объяснений по сообщениям о возможном втором случае загадочной пневмонии.

Роспотребнадзор отрицает информацию о втором заболевшем. Однако окончательного ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти сотрудницы противочумного института, российские чиновники до сих пор не предоставили.

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Степан Гафтко

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