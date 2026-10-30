Иркутский противочумный институт в россии, где заразилась и впоследствии умерла сотрудница Дарья Шипилова, годами получал предупреждения от надзорных органов из-за недостатков в системе безопасности. В то же время учреждение сотрудничало с Минобороны рф, а российские власти не предоставили ВОЗ дополнительную информацию об обстоятельствах смерти сотрудницы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пять раз обращалась к россии с просьбой предоставить дополнительную информацию о случившемся, чтобы определить уровень опасности, связанной со смертью Шипиловой, пишет издание. Однако российские чиновники лишь повторяли свое публичное заявление: женщина умерла от пневмонии неизвестного происхождения.

В то же время, как выяснилось, научно-исследовательский институт сотрудничал с Министерством обороны рф.

"Органы здравоохранения (рф — ред.) очень активно скрывают от ВОЗ то, что происходит на самом деле", — рассказала WSJ микробиолог Алиса Литовка, которая работала в лабораториях по всей россии, но покинула страну по политическим причинам.

Справочно

Иркутский научно-исследовательский институт основали в 1934 году, когда СССР был вынужден активно разрабатывать средства борьбы с чумой. В период холодной войны один из его директоров стал основателем советской программы по разработке средств защиты от западного биохимического оружия. Западные ученые утверждают, что впоследствии эта программа стала прикрытием для разработки наступательного биологического оружия, в котором значительную роль играла чума, передающаяся через аэрозоли.

Связи между институтом и Министерством обороны сохраняются, пишет издание, проанализировав данные о государственных закупках. В прошлом году они совместно занимались модернизацией лаборатории: средства министерства использовали для оснащения ее новым оборудованием.

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