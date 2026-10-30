рф отказалась раскрыть ВОЗ данные о загадочной смерти сотрудницы противочумного института

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:33 • 1130 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
14:30 • 1612 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
14:03 • 5388 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
11:58 • 14184 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 15290 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
09:52 • 22227 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 16364 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:22 • 13526 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 13886 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 10501 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
64%
755мм
Популярные новости
Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро30 октября, 06:38 • 7972 просмотра
Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ30 октября, 06:53 • 5428 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21170 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15699 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия09:29 • 14423 просмотра
публикации
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 5420 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 22235 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21293 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 13837 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 33193 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки14:32 • 340 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15784 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 27358 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 24555 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 25964 просмотра
Актуальное
Отопление
Микоян МиГ-29
Старлинк
Ту-160
Ту-95

рф отказалась раскрыть ВОЗ данные о загадочной смерти сотрудницы противочумного института

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

россия пять раз отказалась предоставить ВОЗ подробности смерти Дарьи Шипиловой. У института годами были проблемы с безопасностью, и он сотрудничал с Минобороны рф.

рф отказалась раскрыть ВОЗ данные о загадочной смерти сотрудницы противочумного института

Иркутский противочумный институт в россии, где заразилась и впоследствии умерла сотрудница Дарья Шипилова, годами получал предупреждения от надзорных органов из-за недостатков в системе безопасности. В то же время учреждение сотрудничало с Минобороны рф, а российские власти не предоставили ВОЗ дополнительную информацию об обстоятельствах смерти сотрудницы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пять раз обращалась к россии с просьбой предоставить дополнительную информацию о случившемся, чтобы определить уровень опасности, связанной со смертью Шипиловой, пишет издание. Однако российские чиновники лишь повторяли свое публичное заявление: женщина умерла от пневмонии неизвестного происхождения.

В то же время, как выяснилось, научно-исследовательский институт сотрудничал с Министерством обороны рф.

"Органы здравоохранения (рф — ред.) очень активно скрывают от ВОЗ то, что происходит на самом деле", — рассказала WSJ микробиолог Алиса Литовка, которая работала в лабораториях по всей россии, но покинула страну по политическим причинам.

Справочно

Иркутский научно-исследовательский институт основали в 1934 году, когда СССР был вынужден активно разрабатывать средства борьбы с чумой. В период холодной войны один из его директоров стал основателем советской программы по разработке средств защиты от западного биохимического оружия. Западные ученые утверждают, что впоследствии эта программа стала прикрытием для разработки наступательного биологического оружия, в котором значительную роль играла чума, передающаяся через аэрозоли.

Связи между институтом и Министерством обороны сохраняются, пишет издание, проанализировав данные о государственных закупках. В прошлом году они совместно занимались модернизацией лаборатории: средства министерства использовали для оснащения ее новым оборудованием.

В России опровергли заражение лаборантки чумой, но ВОЗ до сих пор не знает причины её смерти11.10.26, 02:38 • 5059 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Всемирная организация здравоохранения