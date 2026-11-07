Що святкують 7 листопада в Україні та світі

7 листопада у світі під егідою міжнародних організацій відзначають Міжнародний день медичної фізики та Всесвітній день відповідального туризму, а також святкують Міжнародний день стаута. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих 33 мучеників у Мелітині та преподобного Лазаря Галісійського, а за старим стилем згадують святого мученика Маркіяна і святого мученика Мартирія, пише УНН.

Міжнародний день медичної фізики (International Day of Medical Physics)

Глобальна медична дата, започаткована Міжнародною організацією медичної фізики. Свято відзначається у день народження видатної вченої-фізикині, дворазової нобелівської лауреатки Марії Склодовської-Кюрі, яка народилася 7 листопада 1867 року.

Подія підкреслює важливу роль медичних фізиків у розробці та застосуванні сучасних методів променевої терапії, радіодіагностики, ядерної медицини та дозиметричного контролю, які є критично важливими для ефективного лікування онкологічних захворювань.

Всесвітній день відповідального туризму (World Responsible Tourism Day)

Започаткований у 2007 році під час Міжнародної туристичної виставки World Travel Market за підтримки Всесвітньої туристичної організації.

Подія покликана популяризувати концепцію сталого туризму, який мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище, поважає культурну спадщину місцевих громад, сприяє розвитку регіональних економік та протидіє надмірному навантаженню на природні й історичні пам'ятки.

Міжнародний день стаута (International Stout Day)

Неофіційне гастрономічне свято, започатковане у 2011 році у США, яке традиційно відзначають у перший четвер листопада. Подія присвячена популярному темному стилю пива верхнього бродіння, сформованому на основі обсмаженого солоду та ячменю.

День об'єднує броварів, крафтові спільноти та поціновувачів пивоварної культури по всьому світу, супроводжуючись дегустаціями та освітніми лекціями про історію й технологію варіння стаутів.

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Всесвітній день чоловіків (World Men's Day)

Неофіційне міжнародне свято, засноване за ініціативою Всесвітньої системи охорони здоров’я у 2000 році, яке традиційно відзначають у першу суботу листопада.

Свято покликане привернути увагу суспільства до збереження здоров'я чоловіків, популяризації здорового способу життя, профілактики професійних захворювань та подолання стереотипів щодо чоловічої ролі в родині й суспільстві.

До 2006 року в рамках цього дня вручалася спеціальна "Всесвітня чоловіча премія" видатним діячам політики, науки, культури та спорту.

Міжнародний день інуїтів (International Inuit Day)

Глобальна етнокультурна та правозахисна дата, започаткована у 2006 році Циркумполярною радою інуїтів. Дата обрана на честь дня народження Ебена Гобсона (1922-1980) - видатного громадського діяча та засновника Ради.

Подія присвячена збереженню унікальної культурної спадщини, мов та самобутності інуїтів, корінного населення Арктичного регіону Аляски, Канади, Ґренландії та Чукотки, а також захисту їхніх політичних, економічних та екологічних прав в умовах глобальної зміни клімату.

Міжнародний день африканського письменника (International African Writers' Day)

Пам'ятна дата, заснована за ініціативою Панафриканської асоціації письменників та підтримана Організацією африканської єдності у 1991 році. 7 листопада 1989 року відбулося офіційне заснування PAWA під час конференції в Аккрі.

День покликаний вшанувати багату літературну спадщину континенту, відзначити внесок африканських прозаїків, поетів і драматургів у світову культуру, а також сприяти розвитку національних мов та книговидання в Африці.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих 33 мучеників у Мелітині. Вони були воїнами-християнами на чолі зі святим Ієроном, які служили в римському війську за часів імператора Діоклетіана.

Відмовившись принести жертви язичницьким богам та зректися віри, вони зазнали жорстоких катувань і прийняли мученицьку смерть через усечення голови у Мелітині Вірменській у 298 році. Також цього дня згадують преподобного Лазаря Галісійського - видатного аскета та стовпника, який заснував монастир на Галісійській горі поблизу Ефеса.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія - чтеця та диякона Константинопольського собору, які були нотарями патриарха Павла Сповідника і прийняли мученицьку кончину від аріан у 355 році за відданість нікейському символу віри.

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