У Ботсвані відкрили перший на Африканському континенті пам'ятник Тарасу Шевченку

У Ботсвані встановили перший пам'ятник Тарасу Шевченку на Африканському континенті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, урочисте відкриття монумента відбулося в найбільшому навчальному закладі країни, Університеті Ботсвани, за участі керівництва, викладачів, студентів, іноземного дипкорпусу, української громади та журналістів.

Монумент створений з ботсванської бронзи скульптором Франсуа Котеце. Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад "Заповіту" національною мовою Ботсвани - сетсвана - розповів Сибіга.

Він уточнив, що у світі встановлено 1384 памʼятники Кобзарю, з яких 128 - у 35 країнах світу. Тепер до них доєдналася перша держава Африки, Ботсвана.

Перший Кобзар на африканській землі - це про глобальність ідей Шевченка, про позачасовість його слова, про силу його думки, яка крізь століття обʼєднує український народ і весь світ довкола універсальних цінностей свободи, справедливості, національної самобутності - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року.

