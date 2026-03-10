У Ботсвані відкрили перший на Африканському континенті пам'ятник Тарасу Шевченку

$43.730.0850.540.36
9 березня, 19:48 • 18938 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 50552 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 31319 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 37908 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 42881 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 26746 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 58030 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32866 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48716 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 66219 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Трамп розглядає можливість захоплення Ормузської протоки через нафту
Сибіга та глава МЗС Литви узгодили санкції проти рф та обговорили дії Угорщини
Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти
Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атаки
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 58030 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Ігор Терехов
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам
Техніка
Фільм
Золото
Шахед-136
Дипломатка

У Ботсвані відкрили перший на Африканському континенті пам'ятник Тарасу Шевченку

Київ • УНН

 • 3392 перегляди

В Університеті Ботсвани встановили монумент Кобзарю з місцевої бронзи. Під час відкриття прозвучав Заповіт у перекладі національною мовою сетсвана.

У Ботсвані відкрили перший на Африканському континенті пам'ятник Тарасу Шевченку

У Ботсвані встановили перший пам'ятник Тарасу Шевченку на Африканському континенті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, урочисте відкриття монумента відбулося в найбільшому навчальному закладі країни, Університеті Ботсвани, за участі керівництва, викладачів, студентів, іноземного дипкорпусу, української громади та журналістів.

Монумент створений з ботсванської бронзи скульптором Франсуа Котеце. Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве зачитав власний переклад "Заповіту" національною мовою Ботсвани - сетсвана

- розповів Сибіга.

Він уточнив, що у світі встановлено 1384 памʼятники Кобзарю, з яких 128 - у 35 країнах світу. Тепер до них доєдналася перша держава Африки, Ботсвана.

Перший Кобзар на африканській землі - це про глобальність ідей Шевченка, про позачасовість його слова, про силу його думки, яка крізь століття обʼєднує український народ і весь світ довкола універсальних цінностей свободи, справедливості, національної самобутності

- додав глава українського МЗС.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року.

Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України09.03.26, 10:38 • 55649 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура
Тарас Шевченко
Андрій Сибіга
Ботсвана