Названо лауреатів Шевченківської премії 2026 року
Київ • УНН
Президент затвердив список переможців у галузях літератури, мистецтва та кіно. Кожен лауреат отримає грошову винагороду в розмірі 484 480 гривень.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Про це йдеться в указі №220/2026, передає УНН.
Деталі
Відповідно до указу, Національну премію Тараса Шевченка 2026 року присуджено:
- Авраменко Олесі Олександрівні, мистецтвознавиці, – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії "Accent" – три книги "БІЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТІСТОЛ";
- Белянському Павлу Миколайовичу, письменнику, – за роман "Битись не можна відступити";
- Білику Назару Миколайовичу, скульпторові, – за Меморіал українським розвідникам, серії скульптур "Збурений простір", "Сплав";
- Гаук Тетяні Андріївні, Грозовській Олені Олегівні, Куликівнику Михайлу Олександровичу, Лісовій Катерині Олександрівні, кураторам виставки, Подольцевій Дар’ї Олександрівні, дизайнерці виставки, – за виставковий проєкт "Алла Горська. Боривітер";
- Гром Олені Миколаївні, фотохудожниці, – за фотопроєкт "Вкрадена весна";
- Дмітрієвій Оксані Федорівні, режисерці, – за вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва, "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Медея" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
- Криштопі Олегу Сергійовичу, журналістові, – за документальний роман "Радіо "Афродіта";
- Мацієвському Ігорю Ярославовичу, майстрові художнього скла, – за мистецький проєкт "Народжені у вогні";
- Острікову Павлу Владиславовичу, режисерові, автору сценарію, – за фільм "Ти – космос";
- Сахаруку Валерію Сергійовичу, куратору, – за культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво";
- Ткач Юлії Сергіївні, диригентці, – за медіапроєкт "За крок до Перемоги", мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020–2025 років;
- Тримбачу Сергію Васильовичу, кінознавцеві, – за книгу "Іван Миколайчук. Містерії долі";
- Щербаку Юрію Миколайовичу, письменникові, – за книгу підсумків і пророцтв "Мертва пам’ять. Голоси і крики".
Згідно з указом, розмір премії становить 484 тис. 480 гривень.
Нагадаємо
