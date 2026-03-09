Названо лауреатів Шевченківської премії 2026 року

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 6960 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 17426 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 24878 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 17116 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38815 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30007 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46717 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65326 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 109482 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56328 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 31792 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 10303 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 14469 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 20173 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 15153 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 20194 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 31813 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38815 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 43186 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 109482 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Франція
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 2718 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 4304 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 5528 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 5802 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 14485 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Серіали
Соціальна мережа
Truth Social

Названо лауреатів Шевченківської премії 2026 року

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Президент затвердив список переможців у галузях літератури, мистецтва та кіно. Кожен лауреат отримає грошову винагороду в розмірі 484 480 гривень.

Названо лауреатів Шевченківської премії 2026 року

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Про це йдеться в указі №220/2026, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу, Національну премію Тараса Шевченка 2026 року присуджено:

  • Авраменко Олесі Олександрівні, мистецтвознавиці, – за мистецтвознавчі науково-популярні твори з авторської серії "Accent" – три книги "БІЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТІСТОЛ";
    • Белянському Павлу Миколайовичу, письменнику, – за роман "Битись не можна відступити";
      • Білику Назару Миколайовичу, скульпторові, – за Меморіал українським розвідникам, серії скульптур "Збурений простір", "Сплав";
        • Гаук Тетяні Андріївні, Грозовській Олені Олегівні, Куликівнику Михайлу Олександровичу, Лісовій Катерині Олександрівні, кураторам виставки, Подольцевій Дар’ї Олександрівні, дизайнерці виставки, – за виставковий проєкт "Алла Горська. Боривітер";
          • Гром Олені Миколаївні, фотохудожниці, – за фотопроєкт "Вкрадена весна";
            • Дмітрієвій Оксані Федорівні, режисерці, – за вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва, "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Медея" Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
              • Криштопі Олегу Сергійовичу, журналістові, – за документальний роман "Радіо "Афродіта";
                • Мацієвському Ігорю Ярославовичу, майстрові художнього скла, – за мистецький проєкт "Народжені у вогні";
                  • Острікову Павлу Владиславовичу, режисерові, автору сценарію, – за фільм "Ти – космос";
                    • Сахаруку Валерію Сергійовичу, куратору, – за культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво";
                      • Ткач Юлії Сергіївні, диригентці, – за медіапроєкт "За крок до Перемоги", мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020–2025 років;
                        • Тримбачу Сергію Васильовичу, кінознавцеві, – за книгу "Іван Миколайчук. Містерії долі";
                          • Щербаку Юрію Миколайовичу, письменникові, – за книгу підсумків і пророцтв "Мертва пам’ять. Голоси і крики".

                            Згідно з указом, розмір премії становить 484 тис. 480 гривень.

                            Нагадаємо

                            Президент затвердив 8 лауреатів Національної премії імені Шевченка 2025 року. Переможці отримають по 484 тисячі гривень за досягнення у мистецтві та культурі.

                            Павло Башинський

                            СуспільствоКультура
                            Музикант
                            Режисер
                            Фільм
                            Володимир Зеленський