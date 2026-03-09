Названы лауреаты Шевченковской премии 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года. Об этом говорится в указе №220/2026, передает УНН.

Детали

В соответствии с указом, Национальная премия Тараса Шевченко 2026 года присуждена:

Авраменко Олесе Александровне, искусствоведу, – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии "Accent" – три книги "БЕЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТЕСТОЛ";

Белянскому Павлу Николаевичу, писателю, – за роман "Биться нельзя отступить";

Билыку Назару Николаевичу, скульптору, – за Мемориал украинским разведчикам, серии скульптур "Взбудораженное пространство", "Сплав";

Гаук Татьяне Андреевне, Грозовской Елене Олеговне, Куликовнику Михаилу Александровичу, Лесовой Екатерине Александровне, кураторам выставки, Подольцевой Дарье Александровне, дизайнеру выставки, – за выставочный проект "Алла Горская. Бориветер";

Гром Елене Николаевне, фотохудожнице, – за фотопроект "Украденная весна";

Дмитриевой Оксане Федоровне, режиссеру, – за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол имени В.А.Афанасьева, "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, "Медея" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

Криштопе Олегу Сергеевичу, журналисту, – за документальный роман "Радио "Афродита";

Мациевскому Игорю Ярославовичу, мастеру художественного стекла, – за художественный проект "Рожденные в огне";

Острикову Павлу Владиславовичу, режиссеру, автору сценария, – за фильм "Ты – космос";

Сахаруку Валерию Сергеевичу, куратору, – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство";

Ткач Юлии Сергеевне, дирижеру, – за медиапроект "В шаге от Победы", художественные циклы "Личности", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов;

Трымбачу Сергею Васильевичу, киноведу, – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы";

Щербаку Юрию Николаевичу, писателю, – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики".

Согласно указу, размер премии составляет 484 тыс. 480 гривен.

Напомним

Президент утвердил 8 лауреатов Национальной премии имени Шевченко 2025 года. Победители получат по 484 тысячи гривен за достижения в искусстве и культуре.