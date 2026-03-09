$43.730.0850.540.36
16:44 • 6958 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 17420 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 24878 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 17116 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 38814 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30007 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46717 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65326 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 109480 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56328 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
публикации
Эксклюзивы
Названы лауреаты Шевченковской премии 2026 года

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Президент утвердил список победителей в областях литературы, искусства и кино. Каждый лауреат получит денежное вознаграждение в размере 484 480 гривен.

Названы лауреаты Шевченковской премии 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года. Об этом говорится в указе №220/2026, передает УНН.

Детали

В соответствии с указом, Национальная премия Тараса Шевченко 2026 года присуждена:

  • Авраменко Олесе Александровне, искусствоведу, – за искусствоведческие научно-популярные произведения из авторской серии "Accent" – три книги "БЕЛОКУР", "ПРИХОДЬКО", "ТЕСТОЛ";
    • Белянскому Павлу Николаевичу, писателю, – за роман "Биться нельзя отступить";
      • Билыку Назару Николаевичу, скульптору, – за Мемориал украинским разведчикам, серии скульптур "Взбудораженное пространство", "Сплав";
        • Гаук Татьяне Андреевне, Грозовской Елене Олеговне, Куликовнику Михаилу Александровичу, Лесовой Екатерине Александровне, кураторам выставки, Подольцевой Дарье Александровне, дизайнеру выставки, – за выставочный проект "Алла Горская. Бориветер";
          • Гром Елене Николаевне, фотохудожнице, – за фотопроект "Украденная весна";
            • Дмитриевой Оксане Федоровне, режиссеру, – за спектакли "Вертеп", "Жираф Монс" Харьковского государственного академического театра кукол имени В.А.Афанасьева, "Буря" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, "Медея" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
              • Криштопе Олегу Сергеевичу, журналисту, – за документальный роман "Радио "Афродита";
                • Мациевскому Игорю Ярославовичу, мастеру художественного стекла, – за художественный проект "Рожденные в огне";
                  • Острикову Павлу Владиславовичу, режиссеру, автору сценария, – за фильм "Ты – космос";
                    • Сахаруку Валерию Сергеевичу, куратору, – за культурно-художественный проект "30х30. Современное украинское искусство";
                      • Ткач Юлии Сергеевне, дирижеру, – за медиапроект "В шаге от Победы", художественные циклы "Личности", "Встреча эпох", концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов;
                        • Трымбачу Сергею Васильевичу, киноведу, – за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы";
                          • Щербаку Юрию Николаевичу, писателю, – за книгу итогов и пророчеств "Мертвая память. Голоса и крики".

                            Согласно указу, размер премии составляет 484 тыс. 480 гривен.

                            Напомним

                            Президент утвердил 8 лауреатов Национальной премии имени Шевченко 2025 года. Победители получат по 484 тысячи гривен за достижения в искусстве и культуре.

                            Павел Башинский

                            ОбществоКультура
                            Музыкант
                            Режиссер
                            Фильм
                            Владимир Зеленский