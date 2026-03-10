В Ботсване открыли первый на Африканском континенте памятник Тарасу Шевченко
Киев • УНН
В Университете Ботсваны установили монумент Кобзарю из местной бронзы. Во время открытия прозвучал Завет в переводе на национальный язык сетсвана.
В Ботсване установили первый памятник Тарасу Шевченко на Африканском континенте. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.
Подробности
По его словам, торжественное открытие монумента состоялось в крупнейшем учебном заведении страны, Университете Ботсваны, при участии руководства, преподавателей, студентов, иностранного дипкорпуса, украинской общины и журналистов.
Монумент создан из ботсванской бронзы скульптором Франсуа Котеце. Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве зачитал собственный перевод "Заповита" на национальном языке Ботсваны - сетсвана
Он уточнил, что в мире установлено 1384 памятника Кобзарю, из которых 128 - в 35 странах мира. Теперь к ним присоединилось первое государство Африки, Ботсвана.
Первый Кобзарь на африканской земле - это о глобальности идей Шевченко, о вневременности его слова, о силе его мысли, которая сквозь века объединяет украинский народ и весь мир вокруг универсальных ценностей свободы, справедливости, национальной самобытности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.
