9 марта, 19:48 • 19267 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 51451 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 31584 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 38181 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 43097 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 26874 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58250 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 32918 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48756 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66247 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
В Ботсване открыли первый на Африканском континенте памятник Тарасу Шевченко

Киев • УНН

 • 3504 просмотра

В Университете Ботсваны установили монумент Кобзарю из местной бронзы. Во время открытия прозвучал Завет в переводе на национальный язык сетсвана.

В Ботсване открыли первый на Африканском континенте памятник Тарасу Шевченко

В Ботсване установили первый памятник Тарасу Шевченко на Африканском континенте. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.

Подробности

По его словам, торжественное открытие монумента состоялось в крупнейшем учебном заведении страны, Университете Ботсваны, при участии руководства, преподавателей, студентов, иностранного дипкорпуса, украинской общины и журналистов.

Монумент создан из ботсванской бронзы скульптором Франсуа Котеце. Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве зачитал собственный перевод "Заповита" на национальном языке Ботсваны - сетсвана

- рассказал Сибига.

Он уточнил, что в мире установлено 1384 памятника Кобзарю, из которых 128 - в 35 странах мира. Теперь к ним присоединилось первое государство Африки, Ботсвана.

Первый Кобзарь на африканской земле - это о глобальности идей Шевченко, о вневременности его слова, о силе его мысли, которая сквозь века объединяет украинский народ и весь мир вокруг универсальных ценностей свободы, справедливости, национальной самобытности

- добавил глава украинского МИД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.

Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины09.03.26, 10:38 • 55771 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура
Тарас Шевченко
Андрей Сибига
Ботсвана