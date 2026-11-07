Что отмечают 7 ноября в Украине и мире

7 ноября в мире под эгидой международных организаций отмечают Международный день медицинской физики и Всемирный день ответственного туризма, а также празднуют Международный день стаута. В церковном календаре по новому стилю чтят святых 33 мучеников в Мелитине и преподобного Лазаря Галисийского, а по старому стилю вспоминают святого мученика Маркиана и святого мученика Мартирия, пишет УНН.

Международный день медицинской физики (International Day of Medical Physics)

Глобальная медицинская дата, учреждённая Международной организацией медицинской физики. Праздник отмечается в день рождения выдающейся учёной-физика, двукратной нобелевской лауреатки Марии Склодовской-Кюри, которая родилась 7 ноября 1867 года.

Событие подчёркивает важную роль медицинских физиков в разработке и применении современных методов лучевой терапии, радиодиагностики, ядерной медицины и дозиметрического контроля, которые имеют критическое значение для эффективного лечения онкологических заболеваний.

Всемирный день ответственного туризма (World Responsible Tourism Day)

Учреждённый в 2007 году во время Международной туристической выставки World Travel Market при поддержке Всемирной туристской организации.

Событие призвано популяризировать концепцию устойчивого туризма, который минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, уважает культурное наследие местных сообществ, способствует развитию региональных экономик и противодействует чрезмерной нагрузке на природные и исторические памятники.

Международный день стаута (International Stout Day)

Неофициальный гастрономический праздник, учреждённый в 2011 году в США, который традиционно отмечают в первый четверг ноября. Событие посвящено популярному тёмному стилю пива верхового брожения, созданному на основе обжаренного солода и ячменя.

День объединяет пивоваров, крафтовые сообщества и ценителей пивоваренной культуры по всему миру, сопровождаясь дегустациями и образовательными лекциями об истории и технологии варки стаутов.

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Всемирный день мужчин (World Men's Day)

Неофициальный международный праздник, учреждённый по инициативе Всемирной системы здравоохранения в 2000 году, который традиционно отмечают в первую субботу ноября.

Праздник призван привлечь внимание общества к сохранению здоровья мужчин, популяризации здорового образа жизни, профилактике профессиональных заболеваний и преодолению стереотипов относительно роли мужчин в семье и обществе.

До 2006 года в рамках этого дня выдающимся деятелям политики, науки, культуры и спорта вручалась специальная "Всемирная мужская премия".

Международный день инуитов (International Inuit Day)

Глобальная этнокультурная и правозащитная дата, учреждённая в 2006 году Циркумполярным советом инуитов. Дата выбрана в честь дня рождения Эбена Хобсона (1922-1980) - выдающегося общественного деятеля и основателя Совета.

Событие посвящено сохранению уникального культурного наследия, языков и самобытности инуитов, коренного населения Арктического региона Аляски, Канады, Гренландии и Чукотки, а также защите их политических, экономических и экологических прав в условиях глобального изменения климата.

Международный день африканского писателя (International African Writers' Day)

Памятная дата, учреждённая по инициативе Панафриканской ассоциации писателей и поддержанная Организацией африканского единства в 1991 году. 7 ноября 1989 года состоялось официальное учреждение PAWA во время конференции в Аккре.

День призван почтить богатое литературное наследие континента, отметить вклад африканских прозаиков, поэтов и драматургов в мировую культуру, а также способствовать развитию национальных языков и книгоиздания в Африке.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых 33 мучеников в Мелитине. Они были воинами-христианами во главе со святым Иероном, которые служили в римской армии во времена императора Диоклетиана.

Отказавшись принести жертвы языческим богам и отречься от веры, они подверглись жестоким пыткам и приняли мученическую смерть через усекновение головы в Мелитине Армянской в 298 году. Также в этот день вспоминают преподобного Лазаря Галисийского — выдающегося аскета и столпника, основавшего монастырь на Галисийской горе близ Эфеса.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия — чтеца и диакона Константинопольского собора, которые были нотариусами патриарха Павла Исповедника и приняли мученическую кончину от ариан в 355 году за преданность Никейскому символу веры.

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