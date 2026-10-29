Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі

29 жовтня світ відзначає День боротьби з інсультом - захворюванням, яке може за лічені хвилини призвести до інвалідності або смерті. Його перші прояви іноді плутають із втомою чи стресом, втрачаючи дорогоцінний час. УНН розповідає, як розпізнати симптоми, допомогти постраждалому та отримати безоплатне лікування в Україні.

Деталі

Кампанія Всесвітньої організації інсульту у 2026 році проходить під гаслом Every Minute Counts ("Кожна хвилина має значення"). Її мета - навчити людей вчасно помічати небезпеку й викликати екстрену допомогу.

Що таке інсульт і чому він виникає

Інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу. Без достатньої кількості кисню клітини мозку починають гинути. Наслідками можуть стати порушення рухів, мовлення, зору, пам’яті та координації. Ішемічний інсульт виникає через закупорку судини тромбом і становить більшість випадків. Геморагічний спричиняє розрив судини та крововилив. Лікування цих станів різне, а визначити тип за зовнішніми ознаками неможливо: потрібна термінова діагностика на апаратах КТ або МРТ.

Попри міфи, які побудують у повсякденні, інсульт буває не лише у літніх людей. Якщо у людини молодого віку є проблеми з високим тиском, хвороби серця, порушення ритму, діабет і ураження судин, вона має всі шанси занедужати на інсульт так само, як і літні пацієнти.

Скільки інсультів реєструють в Україні та світі

За оцінками ВООЗ, у 2021 році у світі сталося 11,9 мільйона нових інсультів. Приблизно кожна четверта доросла людина ризикує пережити інсульт протягом життя. Крім того, інсульт - одна з провідних причин смерті та інвалідності як в Україні, так і у більшості країн світу.

За даними МОЗ, у 2024 році інсульт діагностували 128 075 українцям. У повідомленні Київської ОВА від 29 жовтня 2026 року йдеться, що за перші вісім місяців цього року в Україні пролікували понад 90 тисяч випадків гострого інсульту. Своєю чергою експерт МОЗ професор Юрій Фломін повідомив, що за перше півріччя 2026 року зареєстрували 68 116 госпіталізацій із гострим інсультом. Частка госпіталізацій до закладів із договором НСЗУ зросла з 86% у 2021 році до 96,5% у першій половині 2026-го.

Говорячи про інсульти в Україні, варто особливо відзначити, що, попри війну, доступ до спеціалізованої допомоги для страждаючих на цю недугу покращується. За наведеними Фломіним даними, у першій половині 2026 року тромболізис застосували під час 18% госпіталізацій з ішемічним інсультом, а механічну тромбектомію - під час 3,7%. КТ, МРТ або ангіографічні дослідження зафіксовані у 98,1% госпіталізацій з гострим інсультом.

Як розпізнати інсульт: п’ять тривожних сигналів, які не варто ігнорувати

Ознаки інсульту переважно виникають раптово. Українські медики радять запам’ятати їх, використовуючи абревіатуру МОЗОК, де

М - мовлення. Людина говорить нечітко, плутає слова або не розуміє співрозмовника;

О - обличчя. Кутик рота опускається, усмішка стає асиметричною;

З - запаморочення. Порушуються рівновага й координація, іноді виникає раптовий дуже сильний головний біль;

О - очі. Раптово погіршується зір, предмети двояться;

К - кінцівки. Рука або нога слабшає чи німіє, частіше з одного боку тіла.

Також можна попрохати людину, у якої підозрюють інсульт, усміхнутися, повторити речення та підняти обидві руки. Труднощі хоча б з однією дією - привід негайно викликати швидку.

Сильний головний біль, блювання чи раптова сонливість також потребують уваги, особливо якщо з’явилися одночасно з іншими ознаками. Іноді симптоми швидко зникають. Це може бути транзиторна ішемічна атака - короткочасне порушення кровопостачання мозку, що попереджає про ризик інсульту. Навіть якщо людині стало краще, екстрене обстеження необхідне.

Як розпізнати інсульт: українцям нагадали про небезпечні симптоми

Перша допомога при інсульті: що робити до приїзду медиків

Найперше, слід негайно зателефонувати за номерами 103 або 112. Диспетчеру потрібно повідомити адресу, симптоми та підозру на інсульт. Також важливо запам’ятати час, коли хвора людина востаннє почувалася нормально, адже від нього залежить вибір лікування.

До приїзду медиків людині треба забезпечте спокій, розстебнути тісний одяг. Якщо хворий при свідомості, - допомогти зайняти зручне положення. Коли ж людина непритомна, але нормально дихає, її кладуть на бік. Роблять це для того, щоб уникнути потрапляння вмісту шлунку в легені, якщо у хворого почнеться блювота. Також у такому положенні менше ризиків, захлинутися власною слиною.

За відсутності нормального дихання розпочинають серцево-легеневу реанімацію за вказівками диспетчера.

Людині, у якої підозрюють крововилив у мозок чи тромбування судин мозку, не дають воду, ліки та їжу. Через порушення ковтання вона може вдавитися. Із медичних препаратів особливо небезпечний аспірин. Він може зашкодити людині, так як розріджує кров. А це - смертельно небезпечно при геморагічному інсульті.

Перед приїздом медиків варто підготувати документи, перелік ліків, які приймає пацієнт, та інформацію про супутні хвороби, щоб не затримувати через це відправлення до лікарні.

Як вилікувати інсульт в Україні безоплатно

Допомогу при гострому інсульті покриває Програмою медичних гарантій у лікарнях із відповідним договором НСЗУ. У серпні 2026 року служба інформувала про 179 таких закладів.

Безоплатні послуги включають огляд невролога, КТ або МРТ, аналізи, цілодобове спостереження, ліки, стаціонарне лікування, харчування та ранню реабілітацію. За показаннями проводять тромболізис (розчинення тромбу ліками), механічну тромбектомію (видалення тромбу через судини) або нейрохірургічне втручання. Метод лікування залежить від виду інсульту та часу появи симптомів. Тромболізис можливий лише за певних умов і протягом обмеженого часу, а при крововиливі його не застосовують.

За міжнародними рекомендаціями, невідкладну нейровізуалізацію проводять якомога швидше. В Україні стандартом передбачено прагнути виконати КТ або МРТ не пізніше ніж за 30 хвилин після надходження пацієнта. НСЗУ окремо наголошує: за КТ або МРТ при підозрі на інсульт у межах стаціонарної допомоги пацієнт платити не повинен. Уточнити перелік закладів чи поскаржитися на вимагання грошей можна за номером 16-77.

Медична реформа: МОЗ змінює підходи до лікування інсультів

Хто в групі ризику та як запобігти інсульту

Головний фактор ризику у цій ситуації - підвищений тиск. Він може не давати симптомів, поступово пошкоджуючи судини. Також небезпечні куріння, високий холестерин, діабет, ожиріння, малорухливість, алкоголь і порушення серцевого ритму.

Для профілактики інсульту ВООЗ радить контролювати тиск, цукор і холестерин, не припиняти призначене лікування, відмовитися від куріння, обмежувати сіль та алкоголь, їсти більше овочів і фруктів. Корисні щонайменше 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, якщо немає протипоказань.

За порушень серцевого ритму лікар може призначити препарати проти утворення тромбів. Але самостійно такі ліки приймати небезпечно.

Також в Україні діє "Скринінг здоров’я 40+" для раннього виявлення ризиків, а за програмою "Доступні ліки" можна отримувати окремі препарати безоплатно або з доплатою.

Життя після інсульту: чи можливе відновлення

Хоча багато інсультів все ще завершуються смертю хворого вдома або у лікарні, чимало пацієнтів долають цей стан за допомогою медиків і залишаються живими. Однак наслідками недуги можуть стати порушення руху, мовлення, пам’яті, ковтання, а також тривога, втома й депресивні симптоми. Частина пацієнтів потребує тривалої (іноді - пожиттєвої) сторонньої допомоги. Прогноз залежить від тяжкості інсульту, своєчасності лікування та реабілітації.

Реабілітацію розпочинають, щойно дозволяє стан. Фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення та психолог допомагають відновлювати рух, спілкування й самообслуговування. Процес може тривати місяці й потребує підтримки родини.

Після виписки в Україні людині доступна стаціонарна або амбулаторна реабілітація за показаннями. У закладах із договором НСЗУ її покриває Програма медичних гарантій. На стаціонарний курс направляє лікар, також можливе переведення з іншого закладу. Заняття підбирають індивідуально: одній людині необхідно знову вчитися ходити, іншій - відновлювати ковтання або формулювання слів. Родичам важливо допомагати виконувати рекомендації фахівців, але не примушувати людину до вправ понад її можливості.

Для запобігання повторному інсульту потрібно контролювати тиск, глюкозу й холестерин та виконувати призначення лікаря. На жаль, інсульт не завжди можна попередити. Проте знання ознак інсульту за формулою МОЗОК, швидкий виклик 103 та контроль факторів ризику допомагають зберегти життя й зменшити ймовірність тяжких наслідків.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що останнім часом все більше людей середнього віку страждають від інсультів: станом на 2019 рік понад 62% випадків інсульту припадає на людей віком до 70 років.