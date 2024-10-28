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Як розпізнати інсульт: українцям нагадали про небезпечні симптоми

Київ • УНН

 • 13438 перегляди

МОЗ представив простий спосіб запам'ятати симптоми інсульту за абревіатурою "МОЗОК". Медики нагадують про важливість швидкого реагування протягом перших 4,5 годин після появи симптомів.

Як розпізнати інсульт: українцям нагадали про небезпечні симптоми

У Всесвітній тиждень боротьби з інсультом українцям нагадали симптоми хвороби та розповіли, як їх розпізнати, передає УНН із посиланням на МОЗ.

Деталі

Симптоми інсульту виникають раптово. Їх легко розпізнати за абревіатурою МОЗОК:

М (мова) — нерозбірлива, незрозуміла та заплутана

О (обличчя) — асиметричний вираз обличчя, неможливість посміхнутися

З (запаморочення) — порушення рівноваги та координації, головокружіння, хитання

О (очі) — погіршення зору, двоїння в очах

К (кінцівки) — оніміння або слабкість кінцівок, складно одночасно підняти й тримати обидві руки чи ноги

Як діяти, якщо є симптоми:

викликати екстрену медичну допомогу, детально описавши стан людини — бригада доставить пацієнта в найближчий заклад із відповідним договором НСЗУ;

зафіксувати час появи ознак інсульту, щоб вирахувати вікно терапевтичних можливостей — 4,5 год.

Діагностика та лікування інсульту є безоплатними за Програмою медичних гарантій.

Додамо

Серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). За цим показником наша країна лишається одним із європейських лідерів.

Зокрема, 2017 р. в Україні зареєстровано майже 97 000 інсультів. Тож ми нагадуємо про головні ознаки мозкового інсульту, за появи яких треба негайно викликати екстрену допомогу. І сподіваємося, що наші поради допоможуть поліпшити цю статистику.

Інсульт: причини та види

Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску.

Існують два різновиди інсульту:

  • геморагічний, що спричинений розривом мозкової артерії;
  • ішемічний, коли артерія, що постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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