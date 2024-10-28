Як розпізнати інсульт: українцям нагадали про небезпечні симптоми
Київ • УНН
МОЗ представив простий спосіб запам'ятати симптоми інсульту за абревіатурою "МОЗОК". Медики нагадують про важливість швидкого реагування протягом перших 4,5 годин після появи симптомів.
У Всесвітній тиждень боротьби з інсультом українцям нагадали симптоми хвороби та розповіли, як їх розпізнати, передає УНН із посиланням на МОЗ.
Деталі
Симптоми інсульту виникають раптово. Їх легко розпізнати за абревіатурою МОЗОК:
М (мова) — нерозбірлива, незрозуміла та заплутана
О (обличчя) — асиметричний вираз обличчя, неможливість посміхнутися
З (запаморочення) — порушення рівноваги та координації, головокружіння, хитання
О (очі) — погіршення зору, двоїння в очах
К (кінцівки) — оніміння або слабкість кінцівок, складно одночасно підняти й тримати обидві руки чи ноги
Як діяти, якщо є симптоми:
викликати екстрену медичну допомогу, детально описавши стан людини — бригада доставить пацієнта в найближчий заклад із відповідним договором НСЗУ;
зафіксувати час появи ознак інсульту, щоб вирахувати вікно терапевтичних можливостей — 4,5 год.
Діагностика та лікування інсульту є безоплатними за Програмою медичних гарантій.
Додамо
Серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). За цим показником наша країна лишається одним із європейських лідерів.
Зокрема, 2017 р. в Україні зареєстровано майже 97 000 інсультів. Тож ми нагадуємо про головні ознаки мозкового інсульту, за появи яких треба негайно викликати екстрену допомогу. І сподіваємося, що наші поради допоможуть поліпшити цю статистику.
Інсульт: причини та види
Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску.
Існують два різновиди інсульту:
- геморагічний, що спричинений розривом мозкової артерії;
- ішемічний, коли артерія, що постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується.