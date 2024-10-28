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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как распознать инсульт: украинцам напомнили об опасных симптомах

Как распознать инсульт: украинцам напомнили об опасных симптомах

Киев  •  УНН

13:57 • 4365 просмотра

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Минздрав представил простой способ запомнить симптомы инсульта по аббревиатуре "МОЗОК". Медики напоминают о важности быстрого реагирования в течение первых 4,5 часов после появления симптомов.

Во Всемирную неделю борьбы с инсультом украинцам напомнили симптомы болезни и рассказали, как их распознать, передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Симптомы инсульта возникают внезапно. Их легко распознать по аббревиатуре МОЗОК:

М (речь) - неразборчивая, непонятная и запутанная

О (лицо) - асимметричное выражение лица, невозможность улыбнуться

З (головокружение) - нарушение равновесия и координации, головокружение, шатание

О (глаза) - ухудшение зрения, двоение в глазах

К (конечности) - онемение или слабость конечностей, сложно одновременно поднять и держать обе руки или ноги

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Как действовать, если есть симптомы:

вызвать экстренную медицинскую помощь, подробно описав состояние человека - бригада доставит пациента в ближайшее учреждение с соответствующим договором НСЗУ;

зафиксировать время появления признаков инсульта, чтобы вычислить окно терапевтических возможностей - 4,5 часа.

Диагностика и лечение инсульта являются бесплатными по Программе медицинских гарантий.

Добавим

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.

В частности, в 2017 г. в Украине зарегистрировано почти 97 000 инсультов. Поэтому мы напоминаем о главных признаках мозгового инсульта, при появлении которых нужно немедленно вызвать экстренную помощь. И надеемся, что наши советы помогут улучшить эту статистику.

Инсульт: причины и виды

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого возникает повреждение части головного мозга. Инсульт чаще всего является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления.

Существуют две разновидности инсульта:

  • геморрагический, вызванный разрывом мозговой артерии;
  • ишемический, когда артерия, поставляющая кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

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