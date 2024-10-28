Как распознать инсульт: украинцам напомнили об опасных симптомах
Киев • УНН
Минздрав представил простой способ запомнить симптомы инсульта по аббревиатуре "МОЗОК". Медики напоминают о важности быстрого реагирования в течение первых 4,5 часов после появления симптомов.
Во Всемирную неделю борьбы с инсультом украинцам напомнили симптомы болезни и рассказали, как их распознать, передает УНН со ссылкой на Минздрав.
Детали
Симптомы инсульта возникают внезапно. Их легко распознать по аббревиатуре МОЗОК:
М (речь) - неразборчивая, непонятная и запутанная
О (лицо) - асимметричное выражение лица, невозможность улыбнуться
З (головокружение) - нарушение равновесия и координации, головокружение, шатание
О (глаза) - ухудшение зрения, двоение в глазах
К (конечности) - онемение или слабость конечностей, сложно одновременно поднять и держать обе руки или ноги
Как действовать, если есть симптомы:
вызвать экстренную медицинскую помощь, подробно описав состояние человека - бригада доставит пациента в ближайшее учреждение с соответствующим договором НСЗУ;
зафиксировать время появления признаков инсульта, чтобы вычислить окно терапевтических возможностей - 4,5 часа.
Диагностика и лечение инсульта являются бесплатными по Программе медицинских гарантий.
Добавим
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.
В частности, в 2017 г. в Украине зарегистрировано почти 97 000 инсультов. Поэтому мы напоминаем о главных признаках мозгового инсульта, при появлении которых нужно немедленно вызвать экстренную помощь. И надеемся, что наши советы помогут улучшить эту статистику.
Инсульт: причины и виды
Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого возникает повреждение части головного мозга. Инсульт чаще всего является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления.
Существуют две разновидности инсульта:
- геморрагический, вызванный разрывом мозговой артерии;
- ишемический, когда артерия, поставляющая кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется.