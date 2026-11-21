В ночь на 21 ноября россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23/С-400, 148 ударными БПЛА типа Shahed (87 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Враг наносил удары из орловской, брянской, ростовской областей и краснодарского края рф, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БПЛА типа Shahed (67 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около 10 вражеских БПЛА - сообщили в Воздушных силах.

Напомним

В течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 1 218 целей противника. Всего с начала ноября поражено более 40 тысяч вражеских целей.