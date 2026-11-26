Украина получила 450 млн долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Средства поступили в рамках двух программ — RISE, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, и SURGE, предусматривающей совершенствование управления процессами восстановления и реконструкции страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.

Детали

По его словам, 225 млн долларов поступило в рамках программы RISE. Из этой суммы 190 млн долларов — заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще 35 млн долларов — кредит Международной ассоциации развития.

Всемирный банк подтвердил достижение Украиной определенных показателей программы. В частности, 20 тысяч предпринимателей и предприятий получили финансирование и/или услуги в рамках модернизированных программ государственной поддержки бизнеса. Через систему "єДозвіл" подано 100 тысяч заявлений. Также представители 500 компаний прошли программы повышения компетенций в сфере стандартов продукции, гармонизированных с требованиями ЕС.

Программа RISE направлена на усиление государственной поддержки малого и среднего бизнеса и расширение доступа украинских предприятий к международным рынкам.

Еще 225 млн долларов Украина получила по программе SURGE. Она предусматривает создание институциональных основ для внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления страны.

В частности, программа охватывает совершенствование управления государственными инвестициями и усиление способности государственных и местных органов власти планировать и реализовывать проекты восстановления.

Обе программы работают по принципу финансирования по результатам: средства предоставляются после подтверждения выполнения определенных показателей.

Сергей Корецкий поблагодарил правительство Японии и Группу Всемирного банка за поддержку Украины.

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