Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие годы страна может полностью взять на себя охрану государственных границ, что предусматривает прекращение службы российских пограничников на территории республики. Об этом он сообщает News.am, пишет УНН.

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"Мы благодарны российским пограничникам за то, что все эти годы они стояли на наших границах. Но, думаю, в ближайшие годы мы должны будем в полной мере взять на себя ответственность за охрану государственных границ", — сказал Пашинян.

Присутствие российских пограничников в Армении регулируется договором о статусе пограничных войск РФ, подписанным Ереваном и Москвой в 1992 году. Документ предусматривает, что российские подразделения, охраняющие государственную границу Армении, руководствуются действующими межгосударственными договорами бывшего СССР с Турцией и Ираном.

Сначала российская пограничная группировка в Армении имела название военной группы "Армения" в составе Кавказского особого пограничного округа Федеральной пограничной службы России. В 2003 году, после передачи функций ФПС Федеральной службе безопасности РФ, в стране создали пограничное управление ФСБ.

В то же время вывод российских пограничников из Армении происходит постепенно. 1 августа 2024 года они завершили службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. С января 2025 года российские пограничники прекратили службу на пункте пропуска "Агарак" на границе с Ираном, а с февраля того же года — на пропускном пункте на границе с Турцией.

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