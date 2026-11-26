Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в найближчі роки країна може повністю перебрати на себе охорону державних кордонів, що передбачає припинення служби російських прикордонників на території республіки. Про це він повідомляє News.am, пише УНН.

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"Ми вдячні російським прикордонникам за те, що всі ці роки вони стояли на наших кордонах. Але, думаю, найближчими роками ми повинні будемо повною мірою взяти на себе відповідальність за охорону державних кордонів", — сказав Пашинян.

Присутність російських прикордонників у Вірменії регулюється договором про статус прикордонних військ РФ, підписаним Єреваном і Москвою у 1992 році. Документ передбачає, що російські підрозділи, які охороняють державний кордон Вірменії, керуються чинними міждержавними договорами колишнього СРСР із Туреччиною та Іраном.

Спочатку російське прикордонне угруповання у Вірменії мало назву військової групи "Вірменія" у складі Кавказького особливого прикордонного округу Федеральної прикордонної служби Росії. У 2003 році, після передачі функцій ФПС Федеральній службі безпеки РФ, у країні створили прикордонне управління ФСБ.

Водночас виведення російських прикордонників із Вірменії відбувається поступово. 1 серпня 2024 року вони завершили службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані. Із січня 2025 року російські прикордонники припинили службу на пункті пропуску "Агарак" на кордоні з Іраном, а з лютого того ж року — на пропускному пункті на кордоні з Туреччиною.

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