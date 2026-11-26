Україна отримала 450 млн доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Кошти надійшли за двома програмами — RISE, спрямованою на підтримку малого та середнього бізнесу, та SURGE, яка передбачає вдосконалення управління процесами відновлення і відбудови країни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, пише УНН.

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За його словами, 225 млн доларів надійшло в межах програми RISE. Із цієї суми 190 млн доларів — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 млн доларів — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив досягнення Україною визначених показників програми. Зокрема, 20 тисяч підприємців і підприємств отримали фінансування та/або послуги за модернізованими програмами державної підтримки бізнесу. Через систему "єДозвіл" подано 100 тисяч заяв. Також представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС.

Програма RISE спрямована на посилення державної підтримки малого та середнього бізнесу й розширення доступу українських підприємств до міжнародних ринків.

Ще 225 млн доларів Україна отримала за програмою SURGE. Вона передбачає створення інституційних засад для впровадження та фінансування кліматично орієнтованого відновлення країни.

Зокрема, програма охоплює вдосконалення управління публічними інвестиціями та посилення спроможності державних і місцевих органів влади планувати й реалізовувати проєкти відновлення.

Обидві програми працюють за принципом фінансування за результатами: кошти надаються після підтвердження виконання визначених показників.

Сергій Корецький подякував уряду Японії та Групі Світового банку за підтримку України.

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