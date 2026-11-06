Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК

Пока россия атакует украинские оборонные предприятия ракетами и беспилотниками, в информационном пространстве регулярно появляются манипуляции и ложные обвинения в адрес отечественных производителей вооружения. Часть таких сообщений подхватывают и распространяют уже внутри Украины, в частности публичные лица и политики. Эксперты предупреждают, что информационные атаки могут иметь вполне материальные последствия — от потери международных контрактов до замедления производства оружия, необходимого Силам обороны Украины. УНН разбирался, как работает этот механизм и почему информационные манипуляции представляют угрозу для развития украинского оборонного сектора.

Два фронта против украинского ОПК

С начала полномасштабного вторжения украинская оборонная промышленность стала одной из приоритетных целей российских атак. Предприятия, которые разрабатывают и производят БПЛА, ракеты, боеприпасы и другое вооружение, вынуждены работать в условиях постоянной угрозы. Производители рассредоточивают мощности, усиливают меры безопасности и одновременно наращивают производство, от которого непосредственно зависит обеспечение украинской армии.

Однако физическое уничтожение производства — это лишь один из методов ведения войны кремлем. Параллельно с обстрелами идет информационная борьба, направленная на подрыв доверия к украинским оборонным компаниям, дискредитацию их продукции и создание сомнений в способности выполнять государственные заказы.

Если говорить о нынешней ситуации, то мы видим две параллельные составляющие этой стратегии. С одной стороны, россияне системно наносят удары по украинским оборонно-промышленным предприятиям, чтобы ослабить возможности Украины по производству вооружения и средств защиты. С другой — используют информационно-психологические инструменты, являющиеся частью когнитивного измерения современных боевых действий — объяснил в комментарии УНН соучредитель defence-hub Богдан Долинце.

По словам военного эксперта, такая стратегия не нова. россия пыталась ограничить возможности украинских оружейников на международных рынках еще задолго до полномасштабного вторжения. В частности, посредством дискредитационных кампаний, информационных скандалов и распространения конспирологических теорий.

Цель таких атак — сокращение способности Украины самостоятельно обеспечивать армию современным вооружением.

Информационная война как стратегия москвы

О том, что информационное воздействие может использоваться для ослабления противника параллельно с традиционными военными операциями, российское военное руководство открыто заявляло еще задолго до начала агрессии против Украины.

В феврале 2013 года начальник генерального штаба вооруженных сил рф Валерий Герасимов опубликовал в российском издании "Военно-промышленный курьер" статью "Ценность науки в предвидении", посвященную изменениям в характере современных войн. В ней российский генерал подчеркивал, что границы между состоянием войны и мира постепенно стираются, а невоенные инструменты приобретают все большее значение для достижения стратегических целей.

Герасимов акцентировал внимание на усилении роли политических, экономических, информационных и гуманитарных мероприятий, которые могут применяться в комплексе со скрытыми военными действиями и операциями специальных сил. Отдельно он подчеркивал возможности информационного противоборства для ослабления противника.

Информационное противоборство открывает широкие асимметричные возможности для снижения боевого потенциала противника — писал российский военачальник, ответственный в частности за атаку на украинскую энергетическую систему.

Таким образом, очевидно, что кремль еще в 2013 году рассматривал ИПСО не просто как пропаганду, а как инструмент, способный уменьшать боевой потенциал противника.

Хотя военные аналитики Международного центра обороны и безопасности (ICDS) отмечали, что речь идет не об официально утвержденной российской доктрине, а о видении начальника генштаба рф современных конфликтов, в нынешних информационных атаках на украинский ОПК показательным является именно тот подход, который описывал Герасимов.

Россия с помощью ИПСО пытается дискредитировать производителей вооружений и подорвать доверие международных партнёров, чтобы они сократили финансирование. Это уже не борьба за общественное мнение или общественные настроения, а конкретный инструмент экономического и технологического ослабления государства.

Враг понимает, что такие действия могут приводить к вполне практическим последствиям — удорожанию производственных и разработческих циклов, увеличению времени на разработку и поставку тех или иных решений и компонентов. Более того, это может приводить к фактическому вытеснению с рынка отдельных разработок, которые действительно работают и дают Украине определённое преимущество - объяснил Богдан Долинце.

Как российские нарративы возвращаются в украинское информационное пространство

Особенность современных информационных операций заключается в том, что для их проведения не всегда нужно придумывать откровенные фейки. Значительно эффективнее может оказаться использование реального события, неоднозначного заявления или отдельного фрагмента интервью, который после изменения контекста, компиляции или "нарезки" приобретает совершенно иной смысл.

Российские информационные структуры системно отслеживают украинское информационное пространство, ищут уязвимости и оперативно используют их в собственных целях. Если представитель оборонной отрасли делает неоднозначное заявление или допускает ошибку в коммуникации, российская пропаганда может мгновенно подхватить эти слова, вырвать их из контекста и выстроить на их основе нужный ей нарратив - объяснил УНН эксперт по вопросам гибридных угроз и противодействия дезинформации Андрей Шаповалов.

Затем эта информация распространяется через социальные сети, анонимные Telegram-каналы, блогеров и других публичных комментаторов. В процессе многократного пересказывания и репостов первоначальный контекст теряется, зато эмоциональные оценки и обвинения приобретают всё больший вес. В результате манипулятивное сообщение может вернуться в украинское информационное пространство уже как якобы самостоятельная общественная дискуссия.

Одни люди распространяют его (российский нарратив — ред.) сознательно, другие — не осознавая, что фактически помогают противнику. В результате информационная кампания начинает жить собственной жизнью, а первопричина и реальный контекст события отходят на второй план - добавляет Шаповалов.

Эксперт обращает внимание, что дополнительное влияние на такие информационные кампании может оказывать участие политиков и других публичных лиц, имеющих значительную аудиторию.

Некоторые народные депутаты ведут собственные Telegram-каналы, имеют значительную аудиторию и публично конкурируют за охваты со СМИ и блогерами. Для них количество просмотров и реакций становится важным показателем влияния. Проблема возникает тогда, когда стремление привлечь внимание начинает преобладать над необходимостью проверять информацию и оценивать возможные последствия её распространения - отмечает Шаповалов.

По мнению эксперта, участие политиков в таких дискуссиях — это не всегда сознательная работа на врага. Распространение манипулятивных или сомнительных фактов может быть следствием политической конкуренции, стремления привлечь внимание или недостаточной информационной гигиены.

Однако независимо от мотивов результат играет на руку российской пропаганде: фейки и манипуляции получают дополнительный охват, а оборонное предприятие в итоге вынуждено тратить ресурсы на защиту собственной репутации.

Чем информационные атаки угрожают украинским производителям оружия

Украинская оборонная промышленность нуждается в значительных инвестициях для расширения производства и создания новых технологий. Поэтому одно из наиболее опасных последствий российского ИПСО — ухудшение отношений украинских оборонных компаний с международными партнёрами. Ведь международное сотрудничество предполагает проверку контрагентов, оценку репутационных рисков и уверенность в способности производителя выполнять контрактные обязательства.

Именно поэтому продолжительный негативный информационный фон вокруг предприятия может создавать дополнительные трудности во время переговоров с иностранными партнёрами.

Прежде всего Россия пытается влиять на уровень международного доверия к украинскому оборонно-промышленному сектору. Мы видим, что сегодня существует целый ряд международных и европейских программ, связанных с закупкой украинского оружия для украинских военнослужащих, в частности с привлечением средств западных партнеров. Соответственно, информационное давление и скандалы могут влиять на общественное мнение в странах-партнерах, а через него — и на решения о дальнейшей поддержке украинского ОПК — объяснил военный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, российские информационные кампании против украинских производителей вооружений могут приводить к отмене закупок, ограничению участия отдельных компаний в международных программах и усложнению доступа к тендерам.

Причем репутационные риски могут влиять не только на получение новых заказов. Предприятия также могут сталкиваться с трудностями при поиске квалифицированных работников и налаживании сотрудничества с поставщиками.

Эксперт по вопросам гибридных угроз и противодействия дезинформации Андрей Шаповалов подчеркивает, что потеря доверия к украинским производителям способна сказаться и на распределении международного финансирования.

Если партнеры будут терять доверие к украинским производителям из-за информационных кампаний, эти ресурсы могут направляться на закупку вооружений в других странах. В результате Украина потеряет не только потенциальные контракты, но и возможности для развития собственной промышленности — объяснил он.

Где проходит грань между критикой оборонных предприятий и манипуляциями

Вопрос информационной безопасности оборонной промышленности неизбежно поднимает еще одну проблему: как обеспечить защиту стратегических предприятий от дискредитационных кампаний, одновременно не ограничивая общественный контроль за использованием государственных средств. По мнению Андрея Шаповалова, принципиальное отличие заключается в обоснованности обвинений и ответственности за распространяемую информацию.

Во время войны необходимо особенно внимательно относиться к публичным заявлениям об украинской оборонной промышленности. Это не означает, что отрасль нельзя критиковать или что нужно замалчивать реальные проблемы. Но между профессиональной критикой, которая помогает исправлять недостатки, и публичными обвинениями, которые могут ослаблять позиции Украины, существует существенная разница — подчеркивает эксперт.

Особенно осторожно, по его мнению, следует коммуницировать о технических характеристиках вооружений, производственных возможностях и других чувствительных аспектах деятельности производителей. Он напоминает, что именно для рассмотрения таких вопросов существуют профильные парламентские комитеты, закрытые заседания и другие механизмы контроля, которые позволяют проверять информацию без разглашения сведений, которые могут представлять интерес для врага.

Ведь проблема возникает именно тогда, когда вместо документально подтвержденных фактов обществу предлагают эмоциональные обвинения, непроверенные предположения или вырванные из контекста заявления.

Как не стать инструментом вражеской ИПсО

Опрошенные УНН эксперты сходятся во мнении, что противодействие информационным манипуляциям требует прежде всего ответственного отношения к информации со стороны медиа, политиков и общества.

Нужно осознавать, что такие специальные информационные операции часто ориентированы прежде всего на эмоциональное восприятие человека. Их цель — вызвать возмущение, недоверие или желание немедленно распространить определенную информацию. Поэтому для объективной оценки важно не спешить с выводами, а дать себе определенное время, чтобы появилось больше информации и подтверждений — объяснил Долинце.

Важно также обращаться к первоисточникам, просматривать полные записи интервью и выяснять обстоятельства, при которых было сделано то или иное заявление.

Особенно внимательными следует быть людям с большими аудиториями, ведь их публикации способны многократно увеличивать охват непроверенных сообщений.

Поэтому главное правило сегодня — не становиться ретранслятором информации, которую вы не проверили. Особенно если она касается оборонной промышленности, военных возможностей или людей, от работы которых зависит обороноспособность государства — подчеркнул Шаповалов.

российские ИПСО против Украины: как враг нами манипулирует