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Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема

Киев • УНН

 • 38712 просмотра

В 2025 году за чертой бедности жили 41,6% украинцев против 37% годом ранее. В мире крайнюю бедность преодолевают более 824 миллионов человек.

Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема

17 октября в мире отмечают Международный день борьбы с бедностью. Его цель — привлечь внимание к людям, которые не могут обеспечить базовые потребности, и к их правам. Для Украины, где полномасштабная война лишила миллионы людей стабильных доходов и домов, эта тема имеет особое значение.

Об истории этой даты, глобальной ситуации и украинских реалиях рассказывает УНН.

Почему и как возник Международный день борьбы с бедностью

История памятной даты началась 17 октября 1987 года. Тогда около 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы почтить память жертв крайней бедности, голода и насилия. Участники подчеркнули, что нищета нарушает права человека, а преодолеть ее можно только совместными усилиями.

А 22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которой официально провозгласила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. С тех пор эту дату посвящают обсуждению социального неравенства и поддержке наиболее уязвимых.

Что такое бедность и сколько людей с ней сталкиваются

Бедность — это также невозможность полноценно питаться, получать необходимое лечение, учиться, жить в безопасных условиях или планировать будущее. Человек может иметь работу, но оставаться бедным, если заработка не хватает на основные потребности.

Для международных сравнений Всемирный банк использует порог крайней бедности — менее 3 долларов на человека в день с учетом покупательной способности в ценах 2021 года. Но этот показатель учитывает разницу в стоимости жизни между странами, а не текущий обменный курс.

Согласно обновленным в сентябре 2026 года оценкам Всемирного банка, в 2024 году в условиях крайней бедности жили более 824 миллионов человек, или 10,1% населения планеты. На 2026 год прогнозируется незначительное снижение доли до 9,8%. Наиболее сложной ситуация остается в странах, страдающих от конфликтов, экономической нестабильности и недостаточного доступа к базовым услугам.

Почему в 2026 году особое внимание уделяют жилью

По данным ООН, более 2,8 миллиарда человек в мире сталкиваются с той или иной формой жилищной незащищенности. Среди них — жители перенаселенных или опасных домов, неформальных поселений и люди, не имеющие постоянного места проживания. Нестабильное жилье усложняет поиск работы, учебу и лечение. Поэтому международная организация призывает правительства разрабатывать жилищные программы с участием самих людей, пострадавших от бедности, а не принимать решения без учета их потребностей.

Там подчеркивают, что наличие крыши над головой еще не гарантирует достойных условий: дом должен быть безопасным, доступным по цене и обеспеченным необходимыми услугами.

Бедность в Украине: как на ситуацию повлияла война

Для Украины причинами роста бедности стали прежде всего потеря работы, вынужденное переселение, разрушение жилья и удорожание повседневной жизни. Наибольшему риску подвергаются семьи с детьми, люди с инвалидностью, пенсионеры и домохозяйства, потерявшие основного кормильца.

В весеннем исследовании 2026 года Всемирный банк оценил долю населения Украины за национальной чертой бедности в 2025 году в 41,6%. Для сравнения, оценка за 2024 год составляла 37%. Эти показатели получены с помощью моделирования на основе обследований, а не являются результатом полноценной общенациональной переписи. Исследование также свидетельствует, что в конце 2025 года около 17% украинских домохозяйств занимали деньги, чтобы покрыть базовые потребности. Рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги уменьшает возможности семей откладывать средства и восстанавливать финансовую устойчивость.

После начала полномасштабной войны бедность в Украине выросла до 30% - директор Института демографии07.04.26, 17:25 • 3106 просмотров

Что помогает уменьшать бедность

Побороть бедность нельзя только разовыми денежными выплатами для наиболее незащищенных. Среди важных инструментов, помогающих решить проблему, международные экономические аналитики выделяют:

  • доступные рабочие места с достойной оплатой;
    • поддержку семей с детьми;
      • качественное образование;
        • медицинскую помощь;
          • социальные услуги;
            • доступное жилье.

              Особое значение имеет помощь людям, которые из-за войны потеряли здоровье, имущество или возможность работать.

              Напомним

              Ранее мы писали о том, что эффективно бороться с бедностью можно только тогда, когда в стране наблюдается экономический рост от 5% в год.

              Александра Василенко

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