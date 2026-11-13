Насколько масштабными могут быть прямые потери украинского бизнеса в 2026 году — Корецкий ответил

Прямые потери бизнеса в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время разговора с управляющей директоркой по операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде, передает УНН.

По словам Корецкого, основная тема — страхование военных рисков и поддержка украинского бизнеса. россия усиливает атаки на наши предприятия и инфраструктуру, нанося значительный ущерб экономике.

Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги. По нашим оценкам, прямые потери бизнеса в 2026 году могут достичь 8 млрд долларов. Поэтому защита предприятий от военных рисков является одним из наших приоритетов

Корецкий добавил, что в Украине работают над созданием Фонда страхования военных рисков, который будет сочетать поддержку доступного страхования и механизмы частичной компенсации убытков. Обсудили возможности его финансирования с помощью различных инструментов.

Продолжим совместную работу со Всемирным банком над эффективной моделью с привлечением международных финансовых учреждений и страхового рынка. Отдельно уделили внимание SPUR 2.0 и привлечению новых доноров для расширения финансовой поддержки Украины. Предыдущая программа очень хорошо сработала. Продолжаем работу