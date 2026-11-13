Наскільки масштабними можуть бути прямі втрати українського бізнесу у 2026 році - Корецький дав відповідь

Прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький під час розмови з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Б’єрде, передає УНН.

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За словами Корецького, основна тема – страхування воєнних ризиків та підтримка українського бізнесу. росія посилює атаки на наші підприємства та інфраструктуру, завдаючи значних збитків економіці.

Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця і сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу в 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Тому захист підприємств від воєнних ризиків є одним із наших пріоритетів - заявив прем'єр.

Корецький додав, що в Україні працюють над створенням Фонду страхування воєнних ризиків, який поєднуватиме підтримку доступного страхування та механізми часткової компенсації збитків. Обговорили можливості його фінансування різними інструментами.

Продовжимо спільну роботу зі Світовим банком над ефективною моделлю із залученням міжнародних фінансових установ і страхового ринку. Окремо приділили увагу SPUR 2.0 та залученню нових донорів для розширення фінансової підтримки України. Попередня програма дуже добре спрацювала. Продовжуємо далі - резюмував прем'єр.

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