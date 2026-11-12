Эстония предоставит Украине дополнительные 6,5 млн евро для подготовки к зиме

Эстония выделит Украине дополнительные 6,5 млн евро на подготовку к зиме, в частности 4,5 млн евро направит на поставку локомотивов для украинской железной дороги, а еще 2 млн евро — на поддержку критически важных государственных услуг и восстановление страны. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети X, пишет УНН.

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Маргус Цахкна отметил, что россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины, причем транспортные сети являются одними из ее главных целей.

С начала полномасштабной агрессии Россия уничтожила более 600 локомотивов, и атаки на железнодорожный сектор Украины продолжают усиливаться, добавил он.

Обеспечение транспортного сообщения и мобильности в Украине чрезвычайно важно для поддержания ее устойчивости и функционирования экономики. В сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями Эстония выделит 4,5 млн евро на поставку локомотивов в Украину - подчеркнул Маргус Цахкна.

Кроме того, по его словам, Эстония выделит два миллиона евро на программу SPUR 2.0 Всемирного банка, что поможет обеспечить функционирование важнейших общественных услуг и поддержит восстановление и реконструкцию Украины.

Эстония поддерживает Украину на каждом шагу, в каждое время года и во время каждого вызова - подчеркнул министр.

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