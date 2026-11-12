Эстония предоставит Украине дополнительные 6,5 млн евро для подготовки к зиме

$45.320.1850.480.60
ukenru
14:16 • 2674 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 16897 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 25122 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
11:33 • 22744 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
11:18 • 19916 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
09:11 • 26609 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
09:01 • 23061 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
12 ноября, 08:15 • 10882 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 43180 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 46410 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдатаVideo12 ноября, 06:49 • 18751 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 29734 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика08:28 • 22658 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 17685 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 13485 просмотра
публикации
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 16838 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 43146 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 46369 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 57504 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 61053 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Пеп Гвардиола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 14269 просмотра
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 34010 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 44358 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 56091 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 52005 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Отопление
MIM-104 Patriot

Эстония предоставит Украине дополнительные 6,5 млн евро для подготовки к зиме

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Эстония предоставит Украине 6,5 млн евро для подготовки к зиме. Средства направят на локомотивы, государственные услуги и восстановление страны.

Эстония предоставит Украине дополнительные 6,5 млн евро для подготовки к зиме

Эстония выделит Украине дополнительные 6,5 млн евро на подготовку к зиме, в частности 4,5 млн евро направит на поставку локомотивов для украинской железной дороги, а еще 2 млн евро — на поддержку критически важных государственных услуг и восстановление страны. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Маргус Цахкна отметил, что россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины, причем транспортные сети являются одними из ее главных целей.

С начала полномасштабной агрессии Россия уничтожила более 600 локомотивов, и атаки на железнодорожный сектор Украины продолжают усиливаться, добавил он.

Обеспечение транспортного сообщения и мобильности в Украине чрезвычайно важно для поддержания ее устойчивости и функционирования экономики. В сотрудничестве с эстонскими железнодорожными компаниями Эстония выделит 4,5 млн евро на поставку локомотивов в Украину

 - подчеркнул Маргус Цахкна.

Кроме того, по его словам, Эстония выделит два миллиона евро на программу SPUR 2.0 Всемирного банка, что поможет обеспечить функционирование важнейших общественных услуг и поддержит восстановление и реконструкцию Украины.

Эстония поддерживает Украину на каждом шагу, в каждое время года и во время каждого вызова

- подчеркнул министр.

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро05.11.26, 23:51 • 6641 просмотр

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Всемирный банк
Эстония
Украина