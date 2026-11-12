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Естонія надасть Україні додаткові 6,5 млн євро для підготовки до зими

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Естонія надасть Україні 6,5 млн євро для підготовки до зими. Кошти спрямують на локомотиви, держпослуги та відновлення країни.

Естонія надасть Україні додаткові 6,5 млн євро для підготовки до зими

Естонія виділить Україні додаткові 6,5 млн євро на підготовку до зими, зокрема 4,5 млн євро спрямує на постачання локомотивів для української залізниці, а ще 2 млн євро — на підтримку критично важливих державних послуг та відновлення країни. Про це повідомив глава естонського МЗС Маргус Тсахкна у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Маргус Тсахкна зазначив, що росія продовжує завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі України, причому транспортні мережі є одними з її головних цілей.

З початку повномасштабної агресії росія знищила понад 600 локомотивів, і атаки на залізничний сектор України продовжують посилюватися, додав він.

Забезпечення транспортного сполучення та мобільності в Україні є надзвичайно важливим для підтримання її стійкості та функціонування економіки. У співпраці з естонськими залізничними компаніями Естонія виділить 4,5 млн євро на постачання локомотивів до України

 - наголосив Маргус Тсахкна.

Крім того, за його словами, Естонія виділить два мільйони євро на програму SPUR 2.0 Світового банку, що допоможе забезпечити функціонування найважливіших суспільних послуг та підтримає відновлення й реконструкцію України.

Естонія підтримує Україну на кожному кроці, у кожну пору року та під час кожного виклику

- підкреслив міністр.

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Ольга Розгон

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