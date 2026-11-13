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НБУ разрешил владельцам "Новой почты" купить "БТА Банк" — что дальше

Киев • УНН

 • 798 просмотра

НБУ согласовал опосредованное приобретение Nova 100% "БТА Банка" через NovaPay Invest. Владельцы планируют создать банк для прифронтовых территорий.

НБУ разрешил владельцам "Новой почты" купить "БТА Банк" — что дальше

Национальный банк Украины согласовал Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 100% в уставном капитале АО «БТА БАНК» через ряд компаний группы Nova, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Как сообщили в Нацбанке, прямое приобретение существенного участия в размере 100% в уставном капитале АО «БТА БАНК» согласовано ООО «НоваПей Инвест».

Такое решение принято Правлением Национального банка Украины 12 ноября 2026 года по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей.

Приобретение АО «БТА БАНК» станет началом реализации планов владельцев группы Nova по созданию банка финансовой инклюзии.

В настоящее время контролером АО «БТА БАНК» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

Рада продлила 50%-ный налог на прибыль банков в 2027 году11.11.26, 12:48 • 3200 просмотров

Справка

Банк финансовой инклюзии — новый тип финансового учреждения в Украине, который на основании ограниченной банковской лицензии обеспечит доступ к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями. В частности, речь идет о прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за рисков безопасности нет банковских отделений и не в полной мере работают дистанционные банковские каналы вследствие перебоев со связью.

Уровень финансовой инклюзии (охват населения финансовыми услугами) в Украине, по оценкам Всемирного банка, в 2021 году составлял лишь 84%, или на 11 п. п. меньше целевых 95%. Полномасштабное вторжение обострило проблему доступа к качественным финансовым услугам из-за сокращения сети банковских отделений и банкоматов вследствие их разрушения или прекращения работы.

Антонина Туманова

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