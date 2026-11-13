НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк" - що далі

$45.380.0650.340.14
ukenru
17:37 • 2274 перегляди
Тривалі відключення світла на Київщині - скільки енергооб'єктів окупанти пошкодили за тиждень
15:50 • 14449 перегляди
Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції
15:38 • 15551 перегляди
Ставила під сумнів рішення Хуанга - що відомо про 59-річну Колетт Кресс, яка тимчасово очолила Nvidia
15:19 • 10240 перегляди
"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф
15:16 • 14174 перегляди
Дні будуть теплими, а ночі морозними: синоптики дали прогноз на осінні вихідні
13:33 • 20938 перегляди
"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників
13:16 • 18383 перегляди
Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії
12:59 • 15067 перегляди
В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу
12:25 • 15282 перегляди
Після нових збоїв Starshield обмеження швидкості зберігається, чітких пояснень немає - Зеленський
13 листопада, 10:41 • 19986 перегляди
Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
6.8м/с
94%
737мм
Популярнi новини
Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони13 листопада, 10:06 • 8788 перегляди
У кремлі очікують новий раунд мирних переговорів "досить швидко"13 листопада, 10:34 • 8108 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 22840 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 25484 перегляди
Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля14:34 • 13144 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру12:48 • 25582 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 37354 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 39324 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 37264 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 38065 перегляди
Актуальнi люди
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Естонія
Реклама
УНН Lite
Шапаренко погано почувається, Бондар трохи втомлений - Мальдера про стан гравців перед матчем з Північною Ірландією17:52 • 52 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера пішов з молотка майже за $5 млн12:24 • 22936 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 26553 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 27276 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 26829 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Фільм
Опалення
SpaceX Starship

НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк" - що далі

Київ • УНН

 • 116 перегляди

НБУ погодив Nova опосередковане набуття 100% БТА Банку через NovaPay Invest. Власники планують створити банк для прифронтових територій.

НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк" - що далі

Національний банк України погодив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову спільне набуття опосередкованої істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі АТ "БТА БАНК" через низку компаній групи Nova, передає УНН із посиланням на НБУ.

Як повідомили у Нацбанку, пряме набуття істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі АТ "БТА БАНК" погоджено ТОВ "НоваПей Інвест".

Таке рішення ухвалено Правлінням Національного банку України 12 листопада 2026 року за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників.

Придбання АТ "БТА БАНК" буде початком для реалізації планів власників групи Nova щодо створення банку фінансової інклюзії.

Наразі контролером АТ "БТА БАНК" є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

Рада продовжила 50% податку на прибуток банків у 2027 році11.11.26, 12:48 • 3198 переглядiв

Довідка

Банк фінансової інклюзії – новий тип фінансової установи в Україні, який на підставі обмеженої банківської ліцензії забезпечить доступ до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами. Зокрема, йдеться про прифронтові та деокуповані території, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

Рівень фінансової інклюзії (охоплення населення фінансовими послугами) в Україні, за оцінками Світового банку, у 2021 році становив лише 84%, або на 11 в. п. менше цільових 95%. Повномасштабне вторгнення загострило проблему доступу до якісних фінансових послуг через скорочення мережі банківських відділень та банкоматів унаслідок їх руйнування або зупинення роботи.

Антоніна Туманова

ЕкономікаФінанси
Банківська картка
Війна в Україні
Нова пошта
Світовий банк
Національний банк України
Україна
Казахстан