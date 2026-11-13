НБУ дозволив власникам "Нової пошти" купити "БТА Банк" - що далі

Національний банк України погодив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову спільне набуття опосередкованої істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі АТ "БТА БАНК" через низку компаній групи Nova, передає УНН із посиланням на НБУ.

Як повідомили у Нацбанку, пряме набуття істотної участі в розмірі 100% у статутному капіталі АТ "БТА БАНК" погоджено ТОВ "НоваПей Інвест".

Таке рішення ухвалено Правлінням Національного банку України 12 листопада 2026 року за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників.

Придбання АТ "БТА БАНК" буде початком для реалізації планів власників групи Nova щодо створення банку фінансової інклюзії.

Наразі контролером АТ "БТА БАНК" є громадянин Казахстану Кєнєс Ракішєв, який опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

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Довідка

Банк фінансової інклюзії – новий тип фінансової установи в Україні, який на підставі обмеженої банківської ліцензії забезпечить доступ до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами. Зокрема, йдеться про прифронтові та деокуповані території, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком.

Рівень фінансової інклюзії (охоплення населення фінансовими послугами) в Україні, за оцінками Світового банку, у 2021 році становив лише 84%, або на 11 в. п. менше цільових 95%. Повномасштабне вторгнення загострило проблему доступу до якісних фінансових послуг через скорочення мережі банківських відділень та банкоматів унаслідок їх руйнування або зупинення роботи.