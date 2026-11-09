Молдова запустила электроснабжение в обход Приднестровья: новая линия позволит импортировать электроэнергию из Европы

В Молдове официально ввели в эксплуатацию высоковольтную линию электропередачи Вулканешты — Кишинёв, которая позволит импортировать электроэнергию из Румынии и других европейских стран в обход непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Молдовы и заявление президентки страны Майи Санду.

Проект стоимостью 61 млн евро должен уменьшить энергетическую зависимость страны от России.

Подробности

Торжественная церемония запуска новой линии электропередачи состоялась 8 ноября на подстанции в Кишинёве. В мероприятии приняли участие президентка Молдовы Майя Санду, еврокомиссарка по вопросам расширения Марта Кос, министр энергетики Дорин Жунгиету и представители Всемирного банка.

Высоковольтная линия напряжением 400 кВ имеет протяжённость 158 километров и пропускную способность 630 МВА. Она соединяет подстанции в Вулканештах и Кишинёве, обеспечивая возможность поставок электроэнергии из европейской энергосистемы без использования энергетической инфраструктуры непризнанного Приднестровья. Общая стоимость проекта составляет около 61 млн евро. Его реализация предусматривала не только строительство самой линии электропередачи, но и модернизацию соответствующих подстанций.

Президентка Молдовы Майя Санду назвала запуск ЛЭП важным шагом на пути к энергетической независимости страны.

"Десятилетиями Москва использовала энергетику для шантажа. Теперь этому конец. Молдова больше не покупает российский газ, а ещё две линии электропередачи в Румынию уже на подходе", — заявила Санду.

По её словам, новая инфраструктура позволит стране более самостоятельно выбирать поставщиков электроэнергии и снизить риски энергетического давления.

Она также уточнила, что молдавские власти работают над реализацией ещё двух энергетических проектов, которые должны усилить связь страны с европейской энергосистемой. Речь идёт о линиях электропередачи Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинаш.

Контекст

Ранее значительная часть электроснабжения Молдовы зависела от Молдавской ГРЭС, расположенной в Кучургане на территории непризнанного Приднестровья. Электростанция длительное время работала на российском природном газе, а энергетическая зависимость Кишинёва создавала дополнительные политические и экономические риски. Новая линия Вулканешты — Кишинёв позволяет передавать электроэнергию из Румынии в центральную часть Молдовы по альтернативному маршруту.

Строительство линии Вулканешты — Кишинёв продолжалось несколько лет. Непосредственные работы начались в апреле 2024 года, а завершение проекта неоднократно переносили из-за технических и логистических трудностей, в частности связанных с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Молдова вместе с Украиной синхронизировала свою энергосистему с континентальной европейской сетью ENTSO-E в марте 2022 года. После прекращения закупок российского газа для правобережной части страны в конце 2022 года Кишинёв постепенно переориентировался на европейский энергетический рынок. Запуск новой ЛЭП стал очередным этапом этой трансформации. Ожидается, что развитие межгосударственных электрических соединений с Румынией повысит надёжность электроснабжения Молдовы и уменьшит её зависимость от энергетической инфраструктуры, находящейся вне контроля центральных властей.

Напомним

Немногим ранее посольство США в Кишинёве заявило о создании рабочей группы по строительству новой трансграничной ЛЭП, которую назовут Trump Liberty Line, или же "Линия свободы Трампа".