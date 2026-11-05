Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
Киев • УНН
В октябре международные резервы Украины выросли на 4,2% — до 49,1 млрд долларов. Поступления от партнеров превысили валютные продажи НБУ и долговые выплаты.
Международные резервы Украины увеличились до 49,1 млрд долл. на начало ноября. Об этом сообщили в НБУ 5 ноября, пишет УНН.
Международные резервы Украины по предварительным данным составили 49,1 млрд долл. США. В октябре они увеличились на 4,2%
Росту, как объяснили в НБУ, способствовали валютные поступления от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Сколько получили от международных партнеров
Как указано, на валютные счета правительства в НБУ в октябре поступило 3 690,5 млн долл. США, из них:
- 3 285,9 млн долл. – от ЕС;
- 404,6 млн долл. – через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила 4,6 млрд долл. США от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.
Эти средства не зачисляются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривны для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы. В октябре правительство конвертировало в гривны 4,6 млрд долл. США таких средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.
Сколько выплатили долга
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 242,3 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 252,8 млн долл.
Сколько валюты продали
Согласно балансовым данным, НБУ в октябре продал на валютном рынке 6 051,2 млн долл. и купил 0,4 млн долл. Чистая продажа валюты составила 6050,8 млн долл.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта и является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - подчеркнули в НБУ.
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