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Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров

Киев • УНН

 • 15116 просмотра

В октябре международные резервы Украины выросли на 4,2% — до 49,1 млрд долларов. Поступления от партнеров превысили валютные продажи НБУ и долговые выплаты.

Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров

Международные резервы Украины увеличились до 49,1 млрд долл. на начало ноября. Об этом сообщили в НБУ 5 ноября, пишет УНН.

Международные резервы Украины  по предварительным данным составили 49,1 млрд долл. США. В октябре они увеличились на 4,2%

- сообщили в Нацбанке.

Росту, как объяснили в НБУ, способствовали валютные поступления от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Сколько получили от международных партнеров

Как указано, на валютные счета правительства в НБУ в октябре поступило 3 690,5 млн долл. США, из них:

  • 3 285,9 млн долл. – от ЕС;
    • 404,6 млн долл. – через счета Всемирного банка.

      Кроме того, Украина получила 4,6 млрд долл. США от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

      Эти средства не зачисляются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривны для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы. В октябре правительство конвертировало в гривны 4,6 млрд долл. США таких средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов.

      Сколько выплатили долга

      За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 242,3 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 252,8 млн долл.

      Сколько валюты продали

      Согласно балансовым данным, НБУ в октябре продал на валютном рынке 6 051,2 млн долл. и  купил 0,4 млн долл. Чистая продажа валюты составила 6050,8 млн долл.

      "Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта и является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - подчеркнули в НБУ.

      НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%29.10.26, 14:13 • 25815 просмотров

      Юлия Шрамко

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