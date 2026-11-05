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Міжнародні резерви України зросли до $49,1 млрд - допомогли гроші від партнерів

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

У жовтні міжнародні резерви України зросли на 4,2% до 49,1 млрд доларів. Надходження партнерів перевищили валютні продажі НБУ та боргові виплати.

Міжнародні резерви України зросли до $49,1 млрд - допомогли гроші від партнерів

Міжнародні резерви України збільшилися до 49,1 млрд дол. на початок листопада. Про це повідомили у НБУ 5 листопада, пише УНН.

Міжнародні резерви України  за попередніми даними становили 49,1 млрд дол. США. У жовтні вони збільшилися на 4,2%

- повідомили у Нацбанку.

Зростанню, як пояснили у НБУ, сприяли валютні надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Скільки отримали від міжнародних партнерів

Як вказано, на валютні рахунки уряду в НБУ у жовтні надійшло 3 690,5 млн дол. США, з них:

  • 3 285,9 млн дол. – від ЄС;
    • 404,6 млн дол. – через рахунки Світового банку.

      Крім того, Україна отримала 4,6 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

      Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви. У жовтні уряд конвертував у гривню 4,6 млрд дол. США таких коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

      Скільки виплатили боргу

      За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 242,3 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 252,8 млн дол.

      Скільки валюти продали

      Відповідно до балансових даних, НБУ у жовтні продав на валютному ринку 6 051,2 млн дол. і  купив 0,4 млн дол. Чистий продаж валюти становив 6050,8 млн дол.

      "Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту та є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - наголосили у НБУ.

      НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%29.10.26, 14:13 • 25806 переглядiв

      Юлія Шрамко

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